Kleiner Privat-Zoo: So lebt Country-Star Miranda Lambert

Wenn sie nicht gerade auf Tour ist, genießt Miranda Lambert (40) das Leben auf ihrer Farm außerhalb von Nashville gemeinsam mit ihrem Ehemann Brendan McLoughlin (32) und einer stetig wachsenden Anzahl von Tieren. Die Country-Sängerin, die das Anwesen 2016 erwarb, gibt an, dass die Tiere das Leben dort alles andere als ruhig machen. "Ich habe sechs Pferde, zwei Mini-Ponys, drei Tierheim-Katzen und zwei Ziegen namens Taco und Tuesday", erzählte Lambert jetzt gegenüber Us Weekly. Obwohl Miranda für ihre Hundeliebe bekannt ist, hält sie derzeit nur zwei ältere: eine 14-jährige Chihuahua-Dame namens Cher und einen 11-jährigen Retriever namens Bellamy.

Miranda und Brendan, die 2019 den Bund fürs Leben geschlossen haben, führen trotz der ländlichen Umgebung ein aktives und geselliges Leben. "Wir sind ziemlich entspannt. Wenn wir keine Arbeit haben, genieße ich es, auf der Terrasse zu entspannen", verriet die 40-Jährige. Oft verbringen sie gemeinsame Abende, mixen Drinks und hören Musik. "Manchmal feiern wir die besten Partys ganz allein", so die Grammy-Gewinnerin weiter. "Oft sage ich zu ihm: 'Unser Leben ist quasi ein ständiges Date, was ziemlich großartig ist'." Und das, obwohl ihre Musikgeschmäcker sehr verschieden sind. Ihr Ehemann bevorzuge etwa Bands wie Matchbox Twenty oder Goo Goo Dolls, er nenne das "Happy Hour Musik".

Das ruhigere Landleben hat Miranda geholfen, an ihrem kommenden zehnten Studioalbum "Postcards From Texas" zu arbeiten, das am 13. September erscheint. "Ich habe dieses Album mit einer neuen Energie gemacht, fast wie die Energie, die ich mit 19 bei meinem ersten Album hatte", sagte sie. Kurz nach dem Album-Release wartet ein weiteres Highlight auf die Ex-Frau von Blake Shelton (48): Sie feiert das 15-jährige Jubiläum ihrer "MuttNation"-Stiftung mit einem Benefizkonzert im Oktober. "Es ist wirklich magisch, wenn man seine zwei Leidenschaften, Musik und Hunde, kombinieren kann", erwähnte sie. Mit der Stiftung setzt sich Miranda für Tiere ein, was ihr schon immer am Herzen lag.

Getty Images Sängerin Miranda Lambert im Mai 2024

Getty Images Sängerin Miranda Lambert mit ihrem Hund bei den CMT Awards 2010, 8. Juni, Nashville

