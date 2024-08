Miranda Lambert "gedemütigt" durch Fremdflirt von Brendan

Die Ehe von Miranda Lambert (40) und Brendan McLoughlin wurde kürzlich auf die Probe gestellt. Vergangenen Monat wurde der ehemalige Polizist dabei erwischt, wie er in der Bar seiner Frau mit einem weiblichen Gast flirtete. Und wie jetzt bekannt wird, fühlt sich die Country-Sängerin durch die Situation wohl "gedemütigt". "Miranda hat Brendan die Meinung gegeigt und ihn gewarnt, er solle besser aufpassen, wie er sich verhält", offenbart ein Insider gegenüber InTouch.

Ihre aktuelle Gefühlslage habe zudem dazu geführt, dass Miranda ihren Stress an den Besuchern ihrer Konzerte ausließ. "Sie macht sich ständig Sorgen darüber, was Brendan vorhat, wenn sie ihm den Rücken zudreht. Also löst jede Kleinigkeit ihr Temperament aus", erklärt die Quelle. Berichten zufolge habe die 40-Jährige einer störenden Gruppe gedroht, zu ihnen "herunterzukommen" und während eines anderen Auftritts ein paar Zuschauer angemeckert, weil sie abgelenkt waren.

Beweise von Brendans Taten kursierten vor wenigen Wochen im Netz: Ein Nutzer veröffentlichte ein Video auf TikTok, das den Mann der Sängerin – den sie Anfang des Jahres als ihren größten Kritiker bezeichnete – während eines intimen Gesprächs mit einer blonden Frau zeigt. Kurz darauf meldete sich diese jedoch bei dem US-amerikanischen Magazin und betonte, es habe "keinerlei Anzeichen" für "unangemessenes" Verhalten gegeben. "Er hat nicht geflirtet. [...] Wir haben nur getanzt, gelacht und uns unterhalten", stellte sie klar.

Getty Images Sängerin Miranda Lambert im Mai 2024

Getty Images Brendan McLoughlin und Miranda Lambert im Juni 2022

