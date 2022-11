Miranda Lambert und Ehemann Brendan total verliebt auf Event

Miranda Lambert (39) ist total verliebt in ihr Date! 2015 hatte die Countrysängerin überraschend die Trennung von ihrem Musikerkollegen Blake Shelton (46) verkündet. Wenig später traf sie auf Brendan McLoughlin und verliebte sich in den unbekannten Polizisten. 2019 schritten die beiden gemeinsam vor den Traualtar und geben seither immer wieder niedliche Einblicke in ihr Eheleben. Auch auf dem Red Carpet strahlten die zwei nun gemeinsam um die Wette!

Miranda und Brendan verwandelten die diesjährigen CMA Awards in eine Date-Night. Dabei schlenderten die beiden freudestrahlend über den roten Teppich und posierten gemeinsam für Fotos. Vor allem die Sängerin schmiss sich für ihren Auftritt in Schale und verzauberte ihre Fans mit einem rosafarbenen, bodenlangen Kleid mit schwarzen Spitzenverzierungen. Brendan hingegen überzeugte in einem schlichten schwarzen Smoking.

Wie es zu ihrem gemeinsamen Kennenlernen kam, hatte Miranda 2019 kurz nach der Verlobung gegenüber New York Times ausgeplaudert. "Unser Album kam einen Tag nach Halloween raus und wir spielten bei 'Good Morning America'. Mein Ehemann machte dort die Security für die Show", hatte die 39-jährige Songwriterin erklärt und hinzugefügt, dass ihre Freundin den Hottie dann heimlich zu ihrer Show eingeladen habe.

Instagram / mirandalambert Miranda Lambert und Brendan McLoughlin in Nashville

Getty Images Miranda Lambert im November 2022

Instagram / mirandalambert Miranda Lambert und Brendan McLoughlin, Oktober 2020

