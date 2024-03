Fans spekulieren: Wird Miranda Lambert bald schwanger sein?

Wird Miranda Lambert (40) etwa bald Mutter? Diese Frage stellen sich zumindest die Fans der Sängerin und lassen damit die Gerüchteküche gewaltig brodeln. Der Hintergrund des Getuschels sind mehrere Clips, die die Musikerin auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat. Bei diesen ist zu sehen, wie der Countrystar einer schwangeren Freundin überglücklich gratuliert. "Miranda, wann werden du und Brendan euren Gender-Reveal verkünden? Ihr beide würdet tolle Eltern abgeben!", kommentiert ein User der Social-Media-Plattform daraufhin und ein weiterer merkt ebenfalls an: "Miranda! Du brauchst ein Kind!"

Die Freude der 40-Jährigen über den zukünftigen Nachwuchs ihrer Freundin scheint bei den Fans zwar die Hoffnung auszulösen, dass es bald bei der US-Amerikanerin und ihrem Ehemann Brendan McLoughlin Nachwuchs geben könnte, doch das prominente Paar hat sich zu den Wünschen ihrer Follower bisher nicht geäußert. Mit ihrem Liebsten führt Miranda seit 2019 eine glückliche Ehe. Im vergangenen Jahr munkelte ein Insider aus dem Freundeskreis des Paares ebenfalls, dass der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft gekommen sei. "Miranda und Brendan sind seit über vier Jahren verheiratet und es ist das reine Glück, zusammen auf der Farm mit all ihren Tieren zu leben. Sie sind bereit, die Familie zu vergrößern!", äußerte sich die Quelle gegenüber In Touch.

Bevor Miranda mit ihrem heutigen Ehemann zusammenkam, war sie mit dem Musiker Blake Shelton (47) liiert. Das Glück des einstigen Paares zerbrach jedoch nach wenigen Jahren und die beiden gingen getrennte Wege. Unter der Scheidung von dem Sänger hatte Miranda damals sehr gelitten. "Ich habe in Nashville viele Höhen und Tiefen erlebt. Ich bin durch eine wirklich harte Zeit in meinem Leben gegangen" , offenbarte die Blondine damals in einem Interview mit Daily Mail.

Getty Images Brendan McLoughlin und Miranda Lambert, 2023

Getty Images Miranda Lambert und Blake Shelton im November 2014

