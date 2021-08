Birgit Lauda (42) spricht über ihr junges Liebesglück. Als ihr Ehemann Niki Lauda (✝70) vor zwei Jahren starb, fiel die Mutter von Zwillingen in ein tiefes Loch. Um ihre Trauer zu bewältigen, nahm sie sogar professionelle Hilfe in Anspruch. Neuen Lebensmut hat Birgit wohl nicht zuletzt dank einer neuen Liebe geschöpft. Die Witwe der Rennfahrer-Legende ist sich sicher, dass ein neuer Mann an ihrer Seite auch in Nikis Interesse gewesen wäre.

Gerade erst machte Birgit ihre Beziehung zu Marcus Sieberer öffentlich. Gemeinsam mit dem Finanzexperten aus Zürich hatte sie vor einer Woche die Salzburger Festspiele besucht. Im Interview mit dem österreichischen Radiosender Ö3 versicherte die 42-Jährige: "Niki hätte mit Sicherheit gewollt, dass meine Kinder und ich in eine glückliche Zukunft schauen."

Das Paar traf sich erstmals Anfang des Jahres über Freunde auf Ibiza. Birgit nahm sich viel Zeit, um den Juristen näher kennenzulernen. Ihre Beziehung sei langsam in langen, tiefgründigen Gesprächen gewachsen. Denn Birgits Zweifel seien zunächst groß gewesen, ob sie sich wieder binden sollte, erklärte sie offen gegenüber der Zeitung Österreich.

ActionPress Birgit Lauda und Marcus Sieberer im August 2021

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Birgit Lauda im November 2020

Getty Images Birgit und Niki Lauda im Januar 2013

