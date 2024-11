Josh Brolin schläft mit einem Nikotinbeutel in seinem Mund

Josh Brolin (56) spielt auf der Leinwand meist harte Kerle. In seinem Privatleben gibt es allerdings einen Gegner, den der Schauspieler nicht besiegen kann – seine Nikotinsucht. Zu Gast bei "WTF with Marc Maron" enthüllt er: "Ich habe jetzt gerade einen Nikotinbeutel in meinem Mund. Ehrlich gesagt nutze ich sie 24 Stunden am Tag." Sogar im Schlaf lutscht der "No Country for Old Men"-Darsteller auf den Beutelchen herum. "Manchmal hört meine Frau dieses Schmatzen mitten in der Nacht und ich bemerke nicht einmal, dass ich es tue", gibt der Hollywoodstar zu.

Josh erklärt, dass sein Nikotinkonsum so ausgeprägt sei, weil er früher Kautabak genutzt und nach einer Alternative gesucht habe. Ursprünglich wollte er auf Nikotin-Lutschtabletten umsteigen, musste diese aber wegen der schädlichen Auswirkungen auf seine Zähne aufgeben: "Ich habe sieben Karieslöcher bekommen", gibt er im Interview zu. Während eines Drehs im Nahen Osten ging ihm sein Vorrat an Nikotinbeuteln aus, sodass er auf ein lokales Produkt zurückgriff: "Ich hatte es keine 20 Sekunden im Mund und musste ein Abendessen absagen." Der Magen des 56-Jährigen spielte nicht mit, sodass er den ganzen Abend auf der Toilette verbrachte.

Trotz seiner Abhängigkeit achtet Josh penibel darauf, die Nikotinbeutel von seinen kleinen Töchtern Westlyn und Chapel, die er zusammen mit seiner Frau Kathryn Boyd hat, fernzuhalten. In seiner eigenen Kindheit war der Filmproduzent nicht immer so gut behütet. Im Gespräch mit Esquire erinnerte er sich Anfang des Jahres: "Meine Mutter war völlig verantwortungslos. Sie betrieb eine Auffangstation für Wildtiere. Mein Bruder und ich mussten die Käfige sauber machen." So habe er sich auch einmal Bisswunden am Rücken zugezogen.

Getty Images Josh Brolin im Mai 2022

Getty Images Josh Brolin mit seiner Frau Kathryn Boyd im Januar 2019

