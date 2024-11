Josh Brolin lehnte "Avatar"-Rolle ab: Zoff mit James Cameron

Josh Brolin (56), bekannt durch seine Rolle als Thanos im Marvel Cinematic Universe, hat eine Rolle in Avatar: The Way of Water abgelehnt und damit offenbar Regisseur James Cameron (70) verärgert. Im Podcast "In Depth With Graham Bensinger" erzählte der Schauspieler, dass er sich gegen die Teilnahme an dem Sci-Fi-Epos entschied, was zu Spannungen zwischen ihm und James führte. Josh erklärte, dass er gehört habe, James sei über seine Absage wütend gewesen, was die Beziehung der beiden beeinträchtigt habe.

"Ich verstehe das, wenn man eine bestimmte Vorstellung hat und Status und Macht besitzt, dann ist man es gewohnt, dass die Leute wirklich dankbar sind, wenn man ihnen etwas anbietet", fügte er hinzu. Dennoch betonte er, dass seine Entscheidung nichts mit James persönlich zu tun habe: "Es lag an dem Projekt. Es lag nicht an ihm." Bereits 2017 hatte Josh mit Esquire über das Thema gesprochen und erklärte: "Wenn ich Avatar nicht machen will", sagte er, "werde ich Avatar nicht machen. James Cameron beleidigt mich zwar hier und da. Aber was soll's."

Stattdessen begeisterte sich Josh für eine andere Sci-Fi-Welt: In Dune übernahm er die Rolle des Waffenmeisters Gurney Halleck. Mit Regisseur Denis Villeneuve (57) verbindet ihn eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit seit ihrem gemeinsamen Film "Sicario" aus dem Jahr 2015. "Ich musste das Drehbuch nicht einmal lesen, weil es Denis ist und ich ihn liebe", erzählte Josh gegenüber Entertainment Weekly. "Es ist mir egal, welche Rolle es ist, ich mache alles mit ihm." Es scheint, als ob für Josh, der diesen Monat seine Memoiren "From Under the Truck" veröffentlichte, das persönliche Verhältnis zum Filmemacher eine entscheidende Rolle bei der Auswahl seiner Projekte spielt.

SIPA PRESS/Action Press Szene aus dem Trailer zu "Avatar: The Way of Water"

Getty Images Josh Brolin und Denis Villeneuve, "Dune"-Premiere, 2024

