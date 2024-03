Von Wildtier attackiert: Josh Brolin hatte schwere Kindheit

Josh Brolin (56) hatte eine harte Kindheit! Der Schauspieler und sein Bruder waren bei ihrer Mutter Jane Cameron Agee aufgewachsen. Sie war alleinerziehend, nachdem sich ihr Ehemann James Brolin (83) von ihr getrennt und Barbra Streisand (81) geheiratet hatte. Wie der Dune-Darsteller im Interview mit Esquire verrät, war er bei seiner Mama nicht gut aufgehoben: "Meine Mutter war völlig verantwortungslos. Sie betrieb eine Auffangstation für Wildtiere. Mein Bruder und ich mussten die Käfige sauber machen." Bis heute könne er nicht nachvollziehen, dass Jane ihre Kinder den Tieren quasi zum Fraß vorgeworfen habe. "Man kann doch seine Kids nicht in einen Käfig schicken, um Löwenscheiße zu schippen. Mit dem Löwen drin", wettert Josh.

Doch seine Mutter konnte das, bemerkte der Familienvater und erinnert sich: "Mein Bruder musste mal mit 60 Stichen genäht werden, weil ihm ein Wolf den Oberschenkel zerfetzt hat." Auch er sei hin und wieder von den Bestien attackiert worden. "Ich hatte meine Bisswunden immer am Rücken, weil ich nur weggerannt bin", gibt Josh zu. Jane habe all das aber nicht weiter interessiert oder sie habe es amüsant gefunden. "Wir sollten einfach unseren verdammten Mann stehen, fertig", offenbart der Filmstar einen Einblick in seine Beziehung mit der mit 55-Jahren verstorbenen Darstellerin.

Josh hatte einige Probleme aus dem Mutter-Sohn-Verhältnis seiner Kindheit – diese spürte er auch noch viele Jahre als Erwachsener. Unter anderem hatte er mit einem Alkoholproblem zu kämpfen, das er durch Jane bekam. Sie habe ihn an den Alkohol herangeführt, wodurch er schon im Kindesalter abhängig gewesen sei. Mittlerweile ist der 56-Jährige seit mehr als zehn Jahren trocken. "Trocken zu sein, heißt endlich zu lieben, ohne dass jeder Gedanke sich nur um einen selbst dreht", erklärte er einst auf Instagram.

Getty Images "Dune"-Darsteller Josh Brolin

Instagram / joshbrolin Josh Brolin im Dezember 2022

