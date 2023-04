"Avengers"-Star Josh Brolin posiert komplett nackt im Netz!

Er lässt alle Hüllen fallen! Josh Brolin (55) hatte mit seiner Rolle im Filmklassiker "Die Goonies" schon in den 80ern seinen großen Durchbruch gefeiert. In den vergangenen Jahren verkörperte der US-Amerikaner unter anderem den Bösewicht Thanos in der beliebten Avengers-Reihe. Derzeit steht der Schauspieler für die zweite Staffel der Western-Science-Fiction-Serie "Outer Range" vor der Kamera – am Set verzichtet Josh aber offenbar gerne Mal auf seine Klamotten!

Den intimen Schnappschuss teilt der 55-Jährige nun mit seinen rund 3,3 Millionen Fans auf Instagram. Mit nichts als einem Cowboyhut bekleidet, sitzt Josh ganz bequem auf einem Stuhl und schlägt dabei entspannt seine Beine übereinander. "Wir sollen eigentlich keine Fotos von der Show posten, aber das hier ist nicht wirklich während der Show, sondern eher beim Mittagessen draußen in der wunderschönen Wüste von Santa Fe", erklärt der Hollywood-Star unter seinem Nackedei-Bild.

Offenbar ist Josh gerne ohne Kleidung unterwegs, denn das ist nicht das erste Mal, dass sich der vierfache Vater splitterfasernackt zeigt. Schon vor rund zwei Jahren postete er eine Aufnahme, auf der er völlig unbekleidet einen Kaffee genießt. "Am Ende des Tages wird man danach beurteilt, wie oft man nackt war", schrieb er witzelnd unter sein Posting.

Instagram / joshbrolin Josh Brolin im Dezember 2022

Getty Images Josh Brolin im Mai 2022

Instagram / joshbrolin Josh Brolin im Dezember 2020

