Es ist ein Meilenstein für Josh Brolin (53)! Der "Dune"-Star hatte in der Vergangenheit mit so einigen Drogen experimentiert. So offenbarte er in einem älteren Interview, dass er unter anderem Heroin ausprobiert hat. Auch Alkohol war früher sein regelmäßiger Begleiter. Inzwischen führt Josh aber ein vollkommen anderes Leben: der Schauspieler ist Familienvater, Ende vergangenen Jahres hat seine Ehefrau Kathryn Boyd das zweite gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Nun hat Josh wieder einen Grund zum Feiern: Seit genau acht Jahren hat er keinen Alkohol mehr angerührt.

Auf Instagram feiert Josh seine achtjährige Abstinenz. In einem langen Text beschrieb er, was es für ihn bedeutet, nicht mehr zu trinken. "Trocken zu sein, heißt endlich zu lieben, ohne dass jeder Gedanke sich nur um einen selber dreht", heißt es darin unter anderem. In seinem Auto habe der 53-Jährige eine Karte von seiner Frau zu diesem besonderen Anlass gefunden. Kathryn sei dankbar dafür, dass er sich dazu entschieden habe, nicht mehr zu trinken und stattdessen zu leben, gab Josh den Inhalt der Karte wieder.

Am Ende seines Beitrags bedankte der US-Amerikaner sich bei Gott, seiner Familie und seinen Freunden. Zahlreiche Promis gratulierten ihm zu diesem Erfolg. "Glückwunsch! Wir lieben dich", schrieb Anthony Hopkins (83). Auch Justin Timberlake (40) und Orlando Bloom (44) zollten Josh Respekt.

Josh Brolin, Schauspieler

Josh Brolin mit seiner Frau Kathryn Boyd im Januar 2019

Josh Brolin im Juni 2018

