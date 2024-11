Josh Brolin hat vor elf Jahren einen Messerangriff überlebt

Im November erscheinen Josh Brolins (56) Memoiren "From Under the Truck". Wie das People-Magazin schon jetzt weiß, beschreibt der beliebte Schauspieler darin auch einen dramatischen Vorfall aus der Vergangenheit. So enthüllt der Star, dass er vor rund elf Jahren einen Messerangriff überlebt hat. Josh befand sich dem Bericht zufolge 2013 mit seiner heutigen Ehefrau Kathryn Boyd im Urlaub in Costa Rica. Dort fragte ihn ein Fremder nach einer Zigarette oder Geld. Kurz darauf wurde Josh von diesem "in den Bauchnabel gestochen."

Der US-Amerikaner hatte allerdings riesiges Glück, da bei dem gewaltsamen Überfall keine lebenswichtigen Organe getroffen wurden. Als er auf den Krankenwagen warten musste und noch mit dem Schlimmsten rechnete, rief er Alice Adair – die Mutter seiner beiden älteren Kinder Eden und Trevor – an. Diese machte dem "Avengers: Infinity War"-Darsteller in diesem Moment viel Mut. Sie sagte: "Ich weiß nicht, was zu tun ist, aber du wirst das schon schaffen."

Josh hatte jedoch nicht nur als erwachsener Mann mit riskanten Herausforderungen zu kämpfen, sondern auch in seiner Kindheit erlebte er teils lebensgefährliche Situationen. So wuchsen er und sein Bruder bei ihrer alleinerziehenden Mutter Jane Cameron Agee auf, die allerdings kein gutes Vorbild war. Im Interview mit Esquire ging der 56-Jährige darauf näher ein: "Meine Mutter war völlig verantwortungslos. Sie betrieb eine Auffangstation für Wildtiere. Mein Bruder und ich mussten die Käfige sauber machen." Dabei seien beide Brüder teils schwer von den wilden Tieren verletzt worden.

Rich Fury/Getty Images "Die Goonies"-Star Josh Brolin und seine Frau Kathryn Boyd

Getty Images Josh Brolin im April 2022

