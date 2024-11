"Yellowstone"-Schock: Die neuen Folgen entsetzen die Fans

Auf diesen Moment haben die "Yellowstone"-Fans lange gewartet: Endlich ist das Cowboy-Epos mit der zweiten Hälfte der fünften Staffel zurück. Doch in dieser wartet direkt ein Moment, der das Publikum anscheinend mit offenen Mündern zurücklässt. Es geht um Protagonist und Familienpatriarch John Dutton. Weil dessen Darsteller Kevin Costner (69) der Serie den Rücken kehrte, brauchte es eine Erklärung. Aber dieser Story-Twist schmeckt den Fans gar nicht. Im Netz häufen sich entsetzte Kommentare. "Wenn es das ist, wie sie entschieden haben, einer großartigen Figur wie John Dutton ein Ende zu bereiten ... ist das Bullshit!", schimpft ein User auf X. Und damit ist dieser Fan nicht alleine. Achtung, wer die neuen Folgen "Yellowstone" noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Denn das ist der Grund, warum die Fans der Serie so wütend sind: "Hört auf! Wir sind sieben Minuten in der Folge und sie haben John Dutton getötet? Ich habe nicht so lange auf die Folge gewartet, um so zu starten." Denn tatsächlich entschied die Produktion, dass John den Serientod stirbt. Schon in den ersten Minuten finden die Dutton-Geschwister Beth (Kelly Reilly, 47) und Kayce (Luke Grimes, 40) den toten John im Gouverneurshaus, das bereits von der Polizei umstellt ist. Für die Fans ist offenbar klar: Das hätte man besser lösen können. Regisseurin Christina Voros berichtete allerdings gegenüber dem Hollywood Reporter, dass es nicht so einfach war, Johns Abwesenheit zu erklären: "Es war keine Entscheidung als Regisseurin, es war in der DNA des Drehbuchs. Die Szenen, die sich in der Gegenwart mit seinem Tod beschäftigen, zeigen sehr intentional, wie die anderen Figuren seinen Tod erleben."

Was genau vorfiel, dass Kevin sich entschied, "Yellowstone" als Hauptdarsteller zu verlassen, ist nicht ganz klar. Allerdings wird bereits seit einiger Zeit gemunkelt, dass es am Set einige Auseinandersetzungen gegeben hat. Der Hollywoodstar soll unzufrieden gewesen sein. Im Juni bestätigte er dann, nicht mehr ans Set zurückzukehren. Nichtsdestotrotz liebe der 69-Jährige "Yellowstone" sehr, betonte er auf Instagram. "Es war etwas, das mich wirklich verändert hat. Ich habe es geliebt. Und ich weiß, dass ihr sie geliebt habt. Und ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht zurückkehren werde", schrieb Kevin aufrichtig. Zu den Gründen äußerte er sich aber nicht.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kevin Costner im März 2019

