Lamar Odom plaudert Details über seine Khloé-Sexpuppe aus

Anfang September sorgte Lamar Odom (45) mit skurrilen Neuigkeiten für Aufsehen: Wie seine Managerin ausplauderte, hatte sich der Ex-NBA-Star zum Geburtstag ein ausgefallenes Geschenk gemacht: eine Sexpuppe, die angeblich aussehen soll wie seine Ex-Frau Khloé Kardashian (40). In einer aktuellen Folge des Podcasts "We're Out of Time" bestätigt er die Gerüchte nun. Die Aufregung um das Thema kann er aber offenbar nicht ganz nachvollziehen. "Macht euer Ding, Leute, solange ihr niemanden damit verletzt. Konzentriert euch auf euer eigenes Glück", appelliert er an seine Zuhörer, räumt dann aber doch ein, dass es etwas ungewöhnlich ist: "Es ist krank, aber ich denke, wir sind alle ein wenig komisch. Sie werden [die Puppe] so aussehen lassen wie sie [Khloé]. Ich brauche so etwas wie einen Harem."

Schon vor rund zwei Wochen verriet seine Managerin gegenüber TMZ, dass er an seinem Geburtstag in Las Vegas gewesen sei, um eine Sexpuppen-Fabrik zu besuchen. Dort habe Lamar sich eine individuelle Partnerin aus Silikon anfertigen lassen, und zwar ganz nach seinen Wünschen. Seiner Angestellten zufolge habe er sich gewünscht, dass die Puppe große Kurven bekommt – und ein Gesicht, das dem seiner Ex-Frau Khloé nachempfunden ist. Angeblich freue sich der Sportler ganz besonders darauf, mit der Nachbildung seiner Verflossenen anstellen zu können, was er wolle.

Khloé und Lamar gaben sich 2009 nach nur einem Monat Beziehung das Jawort. Ihre Liebe war aber nicht für die Ewigkeit bestimmt – nach vier gemeinsamen Jahren trennten sie sich und ließen sich 2016 scheiden. Mittlerweile ist der Kontakt etwas eingeschlafen, wie der ehemalige Basketballspieler kürzlich ebenfalls im We're Out of Time"-Podcast verriet: "Ich spreche nicht viel mit ihr." Ab und zu tauschen sich die beiden aber schon aus. "Ich kann ihr schreiben und sie antwortet", gab er preis.

Getty Images Lamar Odom, Ex-Sportler

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Jahr 2016

