Khloé Kardashian und ihr Ex Lamar haben kaum noch Kontakt

Lamar Odom (45) gab vor wenigen Tagen Einblicke in seine Beziehung zu Reality-Ikone Khloé Kardashian (40), mit der er einst verheiratet war. Zu Gast im Podcast "We're Out of Time" mit Gastgeber Richard Taite gestand der Ex-NBA-Star, dass der Kontakt zwischen ihm und Khloé heute eher sporadisch sei. "Ich spreche nicht viel mit ihr", verriet Lamar. Doch ganz sei der Kontakt nicht abgebrochen – hin und wieder finde ein Austausch statt. "Ich kann ihr schreiben und sie antwortet", erklärte Lamar weiter.

Obwohl der Kontakt zwischen den beiden minimal ist, scheint noch eine gewisse Bindung zwischen Lamar und Khloé zu bestehen. Das soll vor allem von der The Kardashians-Bekanntheit ausgehen. "Sie sorgt sich immer noch um mich. Aber ich spreche nicht mit ihr", berichtete der einstige Profisportler weiter. Lamar hatte während seiner Ehe mit Khloé mit Drogenproblemen zu kämpfen. So war er 2015 fast an einer Überdosis gestorben. Die Scheidung von der Unternehmerin war damals schon in vollem Gange, dennoch sorgte Khloé während dieser Zeit für ihren Ex. "Dann haben wir die Scheidung aufgeschoben, nicht aus romantischen Gründen, sondern weil ich in der Lage sein wollte, mich um ihn zu kümmern und sicherzustellen, dass es ihm wieder gut gehen würde", erinnerte sie sich 2019 in Keeping up with the Kardashians zurück.

Die Ehe von Lamar und Khloé hatte von Anfang an für großen Trubel gesorgt. Zur Überraschung vieler hatten sie 2009 – nur einen Monat, nachdem sie sich auf einer Party kennengelernt hatten – geheiratet. Ihr gemeinsames Leben wurde in der Reality-Show "Khloé & Lamar" festgehalten, die den Fans tiefe Einblicke in ihre Beziehung gab. Abseits der Kamera kämpften beide mit persönlichen Problemen, besonders Lamars Drogenabhängigkeit war eine große Belastung. Dennoch stand Khloé ihrem damaligen Partner bei und unterstützte ihn auch nach ihrer Trennung im Jahr 2013 und der darauffolgenden Scheidung 2016.

Anzeige Anzeige

Instagram / lamarodom Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian, September 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige