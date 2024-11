Sorge um Childish Gambino: Weitere Konzerte sind abgesagt

Donald Glover (41), besser bekannt als Childish Gambino, hat seine für Februar 2025 geplante Tour in Australien und Neuseeland aufgrund einer Krankheit abgesagt. Der Musiker gab kürzlich bekannt, dass sein Genesungsprozess nach einer im Oktober erlittenen medizinischen Komplikation länger dauert als erwartet. In einer Nachricht an seine Fans erklärte Donald laut Daily Mail: "Leider dauert mein Weg zur Genesung länger als erwartet. Die kommenden Konzerte in Australien und Neuseeland sind abgesagt." Er fügte hinzu: "Eines der letzten Dinge, die ich möchte, ist, meine Fans zu enttäuschen."

Ticketinhaber in Australien und Neuseeland können nun eine vollständige Rückerstattung beantragen, wie ABC berichtete. Donald hatte ursprünglich geplant, im Februar 2025 in mehreren Städten aufzutreten, darunter Sydney, Brisbane, Melbourne und Perth. Diese Konzerte wären seine ersten in Down Under seit 2019 gewesen. Zuvor hatte Donald bereits seine The-New-World-Tour in den USA, Großbritannien und Europa eingestellt, als er nach einem Auftritt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. "Nach meinem Konzert in New Orleans musste ich ins Krankenhaus", teilte er damals auf der Plattform X mit und fügte hinzu, dass eine Operation anstünde, infolgedessen er Zeit für die Heilung benötigen würde.

Neben seiner Musikkarriere ist Donald auch als Schauspieler und Produzent erfolgreich. Mit der Serie "Atlanta", die er selbst produziert hat und in der er die Hauptrolle spielt, erntete er viel Kritikerlob und gewann mehrere Preise. Bereits 2017 hatte er angedeutet, dass er sich bald aus dem Musikgeschäft zurückziehen wolle und angegeben, dass sein Album "Bando Stone and the New World" das letzte unter seinem Alter Ego Childish Gambino sein würde. Im Gespräch mit HuffPost erklärte der gebürtige Kalifornier damals: "Es gibt nichts Schlimmeres als ein drittes Sequel, einen dritten Film, bei dem alle denken: 'Schon wieder?'" In Anbetracht seiner jüngsten gesundheitlichen Herausforderungen hoffen seine Fans, dass Donald schnell wieder zu Kräften kommt, um seine vielseitigen Talente in neuen, kreativen Projekten außerhalb der Musikbranche einzusetzen.

Getty Images Donald Glover, März 2023

Jamie McCarthy/Getty Images Donald Glover