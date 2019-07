Was für ein wilder roter Teppich! Bereits 2017 wurde bekannt gegeben, dass es eine Realverfilmung von König der Löwen geben wird. Schnell waren mit Megastar Beyoncé (37) und "Magic Mike XXL"-Hottie Donald Glover (35) auch die passenden Stimmen für die Löwen Nala und Simba gefunden. Nun hat das Warten für alle Fans des Disney-Klassikers endlich ein Ende: Der Streifen feierte am Dienstag große Premiere in Los Angeles – Promiflash zeigt, wer sich das Spektakel nicht entgehen ließ!

Beyoncé

Die Sängerin schritt Hand in Hand mit ihrer Tochter Blue Ivy Carter (7) über den Red Carpet und trug ein glitzerndes Alexander McQueen-Minikleid. Dazu kombinierte sie einen transparenten Rock, der mit glänzenden Strasssteinen besetzt war. Ihre siebenjährige Begleitung war in denselben Rock geschlüpft.

Jamie Foxx

Auch Jamie Foxx (51) kam mit seiner Tochter zur Premiere. Annalise Bishop brachte zwei Freunde mit – alle drei Kids trugen die gleichen Shirts mit Aufdrucken der bekannten Helden des Films.

Patrick Starrr

Besonders bunt war der Auftritt von Patrick Starrr: Der Beauty-YouTuber erschien wie gewohnt in knalligen Farben und trug ein bunt gemustertes Kleid. Eine farblich passende Kopfbedeckung komplettierte seinen Look.

LeAnn Rimes

LeAnn Rimes (36) kam mit ihrem Ehemann Eddie Cibrian (46) und den zwei Söhnen Jake und Mason zur Veranstaltung. Passend zum Film trug die Sängerin ein enges Satinkleid im angesagten Leo-Print.

Donald Glover

Donald Glover kam allein, stand den Hollywood-Damen in Outfit-Fragen aber in nichts nach: Der Schauspieler strahlte in einem gelb-rot karierten Anzug für die Fotografen.

Getty Images Blue Ivy Carter und Beyoncé bei der "König der Löwen"-Weltpremiere

Getty Images Jamie Foxx mit seiner Tochter Annalise Bishop (re.) und zwei Freunde

Getty Images Patrick Starrr in Hollywood, Juli 2019

Getty Images LeAnn Rimes bei der Premiere von "König der Löewen"

Getty Images Donald Glover bei der "König der Löwen"-Weltpremiere



