Selten: Donald Glover mit seiner Liebsten auf Red Carpet

Donald Glover (39) zeigt sein Stilbewusstsein! Der Schauspieler, der schon in zahlreichen Filmen und Serien wie etwa "Community" mitgespielt hat, geht bereits seit einigen Jahren mit seiner Freundin Michelle White durchs Leben. Mit ihr teilt er auch drei Söhne – der jüngste wurde im Jahr 2020 geboren. Ihr Privatleben halten sie jedoch strikt aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich auch nur selten zusammen. Nun besuchten Donald und seine Partnerin aber eine Premiere!

Am Dienstag fand in Los Angeles die Premiere der neuen Serie "Swarm" statt. Donald, der auch als Musiker unter dem Namen Childish Gambino bekannt ist, hat an der Show als Produzent mitgewirkt. Auf dem roten Teppich flashte der Hottie in einem hellgelben Kaschmir-Anzug, der sein Stilbewusstsein unter Beweis stellte. Seine Liebste wählte ein schwarzes Off-Shoulder-Kleid, Pumps und roten Lippenstift.

Während des Lockdowns wurden Donald und Michelle zum dritten Mal Eltern. Ihre beiden Söhne Legend und Drake durften sich über einen weiteren Bruder freuen! Im Interview mit GQ verriet der "Redbone"-Sänger später, dass er ihn ebenfalls Donald genannt habe. "Mein Dad ist kürzlich verstorben, deshalb haben wir ihn nach meinem Vater benannt", erklärte er.

Anzeige

Getty Images Donald Glover, auch bekannt als Childish Gambino

Anzeige

Getty Images Donald Glover und Michelle White auf der "Swarm"-Premiere

Anzeige

Getty Images Donald Glover, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de