Donald Glover sagt Childish-Gambino-Tour wegen Krankheit ab

Donald Glover (41), besser bekannt unter seinem Künstlernamen Childish Gambino, hat überraschend die restlichen Termine seiner Musik-Tour in Nordamerika und Europa abgesagt. Nach seiner Show in New Orleans suchte der vielseitige Künstler ein Krankenhaus in Houston auf, um eine plötzlich auftretende Erkrankung untersuchen zu lassen. "Nach einer Untersuchung wurde klar, dass ich an diesem Abend nicht auftreten würde, und nach weiteren Tests konnte ich den Rest der US-Tournee nicht in der gewünschten Zeit absolvieren", schrieb der Sänger in einem Statement auf X und fügte hinzu: "Jetzt habe ich eine Operation geplant und brauche eine Auszeit, um zu heilen."

Bereits Anfang September hatte Donald die Nordamerika-Termine seiner Tour verschoben und seinen Fans versichert, dass alle Tickets für die neuen Daten gültig bleiben würden. In seiner jüngsten Stellungnahme erklärte der Sänger jedoch, dass dies nicht mehr der Fall sein wird. "Mein Weg zur Genesung ist etwas, mit dem ich mich ernsthaft auseinandersetzen muss", schrieb er und erklärte weiter: "Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Rest der Nordamerika-Tournee sowie die Termine in Großbritannien und Europa abzusagen." Genauere Details zur Art seiner Erkrankung oder der bevorstehenden Operation gab der 41-Jährige nicht preis.

Die Tour sollte ursprünglich der letzte Auftritt unter seinem Musik-Pseudonym Childish Gambino sein, da Donald plante, diesen Künstlernamen nach Abschluss der Tour in den Ruhestand zu versetzen. Neben seiner steilen Musikkarriere ist der gebürtige US-Amerikaner auch als Schauspieler und Produzent bekannt. Mit seiner Serie "Atlanta" erlangte er internationale Anerkennung und erhielt zahlreiche Auszeichnungen – darunter jeweils zwei Emmys und Golden Globe Awards.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Glover, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Glover, März 2023

Anzeige Anzeige