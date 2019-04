Was für ein absoluter Schock-Moment! Seit Freitag pilgerten wieder Tausende Stars und Sternchen in die kalifornische Wüste. Der Grund: Coachella! Das Musik-Event zählt zu den weltweit größten Festivals und lockt auch in diesem Jahr mit einem Mega-Line-Up. So treten unter anderem Billie Eilish, Wiz Khalifa (31) und Donald Glover (35) alias DJ Childish Gambino auf. Bei dem Auftritt von Letzterem passierte dann das Unfassbare: Plötzlich brach auf dem Festivalgelände Feuer aus!

Wie Fox News berichtete, stiegen die Flammen während oder kurz nach dem Auftritt des Musikers auf. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden in einer mobilen Duschkabine aus. Ein Feuerwehrsprecher ließ in einem Statement verlauten: "Es waren insgesamt zwei Anhänger betroffen, einer wurde beschädigt, der andere zerstört. Es wurden keine Verletzungen von Feuerwehrpersonal oder Zivilisten gemeldet." Die Rettungskräfte benötigten eine Stunde, um die Flammen in den Griff zu bekommen.

Schnell posteten Festival-Besucher in den sozialen Medien, wie sie den gefährlichen Brand mitbekommen hatten. So schrieb ein spürbar mitgenommener Gast via Twitter: "Ich wartete in der Schlange und versuchte, bei Coachella zu duschen, und es explodierte und fing Feuer."

