Donald Glover ehrlich: Er litt unter Hochstapler-Syndrom

Donald Glover (39) macht ein überraschendes Geständnis. Der Schauspieler geht schon seit etlichen Jahren mit seiner Partnerin Michelle White durchs Leben und teilt mit ihr auch drei Söhne. Zuletzt zeigten sie sich endlich wieder auf dem roten Teppich: Auf der Premiere der Serie "Swarm", die der Schauspieler mitentwickelt hat, strahlten sie Seite an Seite. Zuvor hatte Donald als Autor bei "30 Rock" 2006 den Job seines Lebens und damit auch seinen großen Durchbruch. Doch diese Zeit war nicht leicht für den angehenden Künstler.

"Es hat sich definitiv nicht so angefühlt, als ob ich dort sein sollte", sagte der 39-Jährige gegenüber GQ. Er erzählte, dass er Assistent in einem Wohnheim an der New York University war, als er im Alter von 23 Jahren für die Rolle angeworben wurde, und sagte: "Ich hatte jede Nacht stressige Träume, in denen ich auf der Spitze eines New Yorker Wolkenkratzers Rad schlug und die anderen Autoren mir zusahen."

Donald blieb drei Staffeln lang Autor der erfolgreichen NBC-Sitcom und sein Einfluss ist einer der Gründe für den Erfolg von Tracy Morgan (54). "Als ich bei '30 Rock' zum ersten Mal seine Texte gelesen habe, dachte ich: 'Der hat's drauf'", erklärte Tracy gegenüber GQ über Donalds Talent in der Anfangszeit. "Die Sachen, die er für mich schrieb, machten mich sehr lustig. Durch ihn wurde ich nominiert – zweimal!"

