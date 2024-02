Spontane Zeremonie: Donald Glover hat Michelle geheiratet!

Er ließ die Hochzeitsglocken läuten! Donald Glover (40) bestreitet sein Leben bereits seit vielen Jahren mit einer Frau an seiner Seite. Mit seiner Partnerin Michelle White hat der Schauspieler bereits drei Kinder auf der Welt begrüßen dürfen – der jüngste Sohn wurde 2020 geboren. Ihre Beziehung halten die beiden eigentlich strikt aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun wurde bekannt: Donald und Michelle haben geheiratet!

Das Ganze eine ziemlich spontane Aktion gewesen, wie der "Atlanta"-Darsteller The Hollywood Reporter erzählt. "Können wir heute heiraten", habe er Michelle an einem Tag gefragt, an dem der Oscar-Preisträger erst gegen 12 Uhr zur Arbeit musste. Er sei nie der Typ gewesen, der heiraten wollte – seiner Partnerin zuliebe entschied er sich anders. "Sie sagte: 'Ich bin eine traditionelle Frau.' Und als sie das sagte, sagte ein Teil von mir: 'Und ich will dir helfen, das zu sein.' Was auch immer sie von mir verlangt – das macht mich glücklich."

Wann genau und wo die Zeremonie stattgefunden hat, bleibt geheim. An ihrem Hochzeitstag seien der Hollywoodstar und seine frisch gebackene Ehefrau dann aber noch im Anschluss an seine Dreharbeiten gemeinsam mit ihren Familienangehörigen in ein Restaurant gegangen, um die Feierlichkeiten fortzusetzen.

Getty Images Donald Glover, Schauspieler

Getty Images Donald Glover, Schauspieler

Getty Images Donald Glover und Michelle White im März 2023

