Thrillerserie "Paradise" mit Sterling K. Brown startet bald

Nachdem er als Randall Pearson in This Is Us die Herzen der Fans im Sturm eroberte, übernimmt Sterling K. Brown (48) nun erneut eine Hauptrolle in einem Projekt von Serienmacher Dan Fogelman (48). Das Fernsehnetzwerk Hulu veröffentlichte vor wenigen Tagen den ersten Trailer zu "Paradise", der schon jetzt für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Im Zentrum der Serie steht ein packender Mordfall, der eine wohlhabende Gesellschaft erschüttert. Sterling schlüpft dafür in die Rolle des Leiters des Secret Service, der für den Schutz des Präsidenten zuständig ist. Der Trailer zeigt den toten Präsidenten, gespielt von James Marsden (51), und deutet auf Verrat, Intrigen und finstere Geheimnisse hin. Könnte der Leibwächter selbst der Mörder sein?

"Paradise" verspricht ein fesselndes Geflecht aus Machtspielen, Geheimnissen und unerwarteten Wendungen. Neben Sterling und James glänzen Julianne Nicholson als politische Agentin und Sarah Shahi (44) als Therapeutin. Percy Daggs IV, Nicole Brydon Bloom (30) und Newcomerin Aliyah Mastin runden den hochkarätigen Cast ab. Die ersten drei Folgen der mit Spannung erwarteten Serie starten laut Sender am 28. Januar 2025, weitere Episoden folgen wöchentlich. In Deutschland dürfte "Paradise" auf Disney+ zu sehen sein, da es bereits im offiziellen Jahresvorschau-Trailer für das kommende Jahr vorgestellt wurde.

Neben "Paradise" steht Sterling bereits mit einem nächsten Projekt in den Startlöchern: der Hulu-Miniserie "Washington Black". Das historische Drama, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Esi Edugyan, erzählt in neun Episoden die bewegende Geschichte des elfjährigen George Washington "Wash" Black, der nach einem traumatischen Erlebnis von einer Zuckerplantage auf Barbados flieht. Der Emmy-Preisträger spielt Medwin Harris, einen charismatischen Flüchtling, der in der schwarzen Gemeinschaft von Halifax in Kanada als Beschützer verehrt wird. Die Beziehung zwischen Wash und Medwin entwickelt sich laut Serienjunkies.de im Verlauf der Serie zu einem zentralen Handlungsstrang, der Medwin dazu zwingt, sich mit seinen inneren Dämonen auseinanderzusetzen.

