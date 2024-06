Babynews: So süß reagiert Mandy Moores "This Is Us"-Familie!

Gerade erst hat Mandy Moore (40) die erfreuliche Nachricht mit der Öffentlichkeit geteilt: Sie ist wieder schwanger! Und nicht nur die Fans der Schauspielerin sind völlig aus dem Häuschen. Auch ihre beiden Co-Stars Chris Sullivan (43) und Sterling K. Brown (48) aus der Serie This Is Us überrascht sie mit der frohen Botschaft. In einem Beitrag auf Instagram zeigt die Plötzlich Prinzessin-Darstellerin die süße Reaktion ihrer beiden Schauspielkollegen – und die fällt äußerst emotional aus! Auf drei kurz nacheinander geknipsten Bildern ist jede Phase von Chris und Sterlings Reaktion zu erkennen. Zunächst ist Sterling das Erstaunen buchstäblich ins Gesicht geschrieben, dann schließt er Mandy liebevoll in seine Arme. Auch Chris scheint erst gar nicht zu realisieren, was er soeben erfahren hat. Nachdem er den ersten Schreck offenbar überwunden hat, lächelt er und blickt gerührt auf die Umarmung der beiden hinab. In der Bildunterschrift schreibt die zweifache Mama: "Wenn man der Familie die große Neuigkeit erzählt, und es wird auf Film festgehalten."

Wie ergriffen Sterling von den Neuigkeiten ist, zeigt sein Kommentar unter Mandys Beitrag: "Du hast mich gut erwischt! Herzlichen Glückwunsch, meine Freundin!" Bei den Serienstars ist im Lauf der Jahre eine richtige Freundschaft entstanden. Heute verbindet die Drei noch mehr als nur "This Is Us": Gemeinsam moderieren sie seit Mitte Mai den wöchentlichen Podcast "That Was Us". Sie befassen sich in den Folgen mit schwierigen Themen, mit denen viele Menschen tagtäglich zu kämpfen haben. "Die Geschichte der Pearsons mag nach sechs Staffeln zu Ende gegangen sein, aber unsere Geschichten gehen weiter", heißt es unter dem Instagram-Post, in dem sie ihr neues Projekt ankündigten.

Für Mandy und ihren Ehemann Taylor Goldsmith ist es bereits Baby Nummer drei. Im Februar 2021 erblickte ihr erster Sohn Gus das Licht der Welt. Im Oktober des Folgejahres bekam dieser mit Ozzie einen kleinen Bruder. Auch das Geschlecht ihres dritten Babys ist bereits bekannt: Es wird ein Mädchen! "Manchmal ahmt das Leben die Kunst nach", schrieb Moore unter den Social-Media-Beitrag, in dem sie ihre Schwangerschaft publik machte. Dabei spielte sie auf ihre drei Kinder in "This Is Us" an – zwei Jungs und ein Mädchen.

Getty Images Mandy Moore, Chris Sullivan, und Sterling K. Brown

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Kinder im Mai 2024

