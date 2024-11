Christian Horner spricht erstmals über den Sexting-Skandal

Anfang des Jahres machte Christian Horner (51) jede Menge Negativschlagzeilen. Der Grund dafür: Dem Chef des Formel-1-Teams Red Bull wurde vorgeworfen, einer Mitarbeiterin unsittliche Nachrichten geschrieben zu haben. Bisher schwieg der Brite zu den Anschuldigungen – bis jetzt! "Was damals vorgefallen ist, hat sich wie ein Sturm angefühlt", beschreibt er in einem Interview mit Daily Mail. Seine Frau, Ex-Spice Girl Geri Halliwell (52), unterstützte ihren Mann dennoch bedingungslos. "Sie hat natürlich viel in den Medien gelesen, aber ich habe das große Glück, dass ich eine fantastische Familie habe, die gemeinsam mit mir durch diese schwierige Zeit gegangen ist", erinnert er sich. Das Team von Red Bull leitete damals sofort nähere Untersuchungen ein, kam aber zu dem Entschluss, Christian sei unschuldig.

Die Vorwürfe, die gegen Christian erhoben wurden, machten und machen ihn nach wie vor zu einer Zielscheibe der Öffentlichkeit. Dennoch versucht der 51-Jährige, positiv zu bleiben und erklärt gegenüber dem Newsportal: "Im Leben ist es eine gute Lektion, dass man umso mehr zur Zielscheibe wird, je mehr Erfolg man hat. Alles, was benutzt werden kann, um das Team zu verunsichern, wird genutzt." Damit spielt Christian höchstwahrscheinlich auf den Versuch von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff (52) an den Red-Bull-Fahrer Max Verstappen (27) von seinem Team abzuwerben – in der Hoffnung, der Skandal des Teamchefs würde ihm dabei helfen. Doch sein Versuch blieb erfolglos. "Wenn 2024 – was privat wie beruflich das schwierigste Jahr meines Lebens war – zu Ende geht und wir die Fahrer-WM mit Max gewonnen haben sollten, ist das die beste Antwort an all die Kritiker", meint der zweifache Vater zuversichtlich.

Inmitten des Skandals tauchten nach einer gewissen Zeit Auszüge der Nachrichten auf, die Christian der Mitarbeiterin geschrieben haben soll, wie Page Six berichtete. Unter anderem wollte er wohl von seinem mutmaßlichen Opfer wissen, "welches Outfit" sie gerade trage oder bat um ein Foto ihres Rocks. Obwohl Geri ihren Mann bedingungslos unterstützte, soll diese Zeit auch für sie unglaublich schwer gewesen sein, wie ein Insider gegenüber The Sun betonte: "Sie sagt, sie fühle sich wie in einem lebenden Albtraum und habe absolute Angst davor, wie sich die Dinge entwickeln könnten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Horner im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Geri Halliwell und ihr Ehemann Christian Horner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige