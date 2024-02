Geri Halliwells Mann Christian von Vorwürfen freigesprochen

Sie können endlich aufatmen. In den vergangenen Wochen sorgte sich Geri Halliwell (51) sehr um ihren Mann Christian Horner (50): Eine Mitarbeiterin des Formel-1-Chefs behauptete, dass er sich als Vorgesetzter "unangemessen verhalten" hatte, woraufhin Untersuchungen eingeleitet wurden. Genauere Details waren öffentlich nicht bekannt, weder Christian noch seine Ehefrau äußerten sich zu den Vorwürfen – doch nun steht fest: Christian gilt als unschuldig!

Das berichtet jetzt unter anderem ESPN. Demnach wurden unabhängige Untersuchungen unternommen, die die Vorwürfe gegen den 50-Jährigen nicht belegen konnten. Daraufhin wurde Christian von den Behauptungen befreit, somit gilt er als unschuldig. Die Mitarbeiterin, die den aktuellen Chef des Formel-1-Teams Red Bull Racing beschuldigte, hat nun das Recht, Einspruch einzulegen.

Die Zeit während der Untersuchungen waren für Christian sicherlich nicht leicht, doch auch die einstige Spice Girls-Sängerin litt sehr unter den Anschuldigungen. "Sie sagt, sie fühle sich wie in einem lebenden Albtraum und habe absolute Angst davor, wie sich die Dinge entwickeln könnten", verriet ein Insider erst vor wenigen Tagen gegenüber Closer. An Christians Unschuld zweifelte sie aber nie, wie eine weitere Quelle im Interview mit The Sun betonte: "Sie besteht darauf, dass Christian nichts falsch gemacht hat."

Getty Images Christian Horner im Februar 2024

Getty Images Christian Horner im Februar 2024

Getty Images Christian Horner, Geri Halliwell und Orlando Bloom beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi, November 2023

