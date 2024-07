Trotz Krisengerüchten: Geri Horner unterstützt Christian!

Geri Horner (51) ist am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone überraschend in Begleitung ihrer Familie aufgetreten. Das ehemalige Girlgroup-Mitglied unterstützte seinen Ehemann Christian (50) und dessen Red-Bull-Team, während das Paar derzeit versucht, die Kontroversen um Christians kürzlichen Sexting-Skandal hinter sich zu lassen. Bei dem seltenen öffentlichen Auftritt, von dem Daily Mail einige Schnappschüsse vorliegen, waren auch Geris Tochter Bluebell, ihr gemeinsamer Sohn Montague und ihre Stieftochter Olivia mit dabei.

Das Ex-Mitglied der Spice Girls trug eine modische cremeweiße Strickkombination und weiße Jeans. Vor dem Rennen zeigte sich Geri trotz der anhaltenden Gerüchte über eine Ehekrise vertraut mit ihrem Mann. Immer wieder legte er die Arme um sie und die Kinder. Zuvor war der Rennfahrer von einer Kollegin beschuldigt worden, anzügliche Nachrichten an sie gesendet zu haben. Nach einer internen Untersuchung bei Red Bull wurde er jedoch von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen.

Trotz der schweren Vorwürfe schien die Musikerin immer zu ihrem Partner zu halten: Kurz nach dem Bekanntwerden der ersten Nachrichten zeigte Geri bereits ihre Unterstützung bei einem Event in Bahrain. Eine Quelle verriet damals gegenüber The Sun: "Es war für Geri hart in Bahrain, aber sie war entschlossen zu zeigen, dass ihre Ehe immer noch stark ist, und das wird sie auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien tun." Tatsächlich begleitete sie Christian seit dem Skandal zu einigen Auftritten, was ein klares Zeichen ihrer Loyalität trotz der Umstände setzt.

Die Spice Girls-Kolleginnen der Sängerin standen in dieser schwierigen Zeit fest an ihrer Seite. "Wenn man so etwas durchmacht, braucht man seine Freunde und Familie, und wir alle unterstützen sie. Geri tut mir echt leid", erklärte Mel B. (49) in einem Interview mit Good Morning Britain. Zuletzt sorgte Geri dann für weitere Spekulationen um eine Liebeskrise, als sie sich mit ihrem Geburtsnamen Halliwell vorstellte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Geri Horner, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Geri Horner, sängerin, mit ihrem Mann Christian

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel B. im November 2023

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Geri und ihr Mann haben ihre Krise überwunden? Ja, das sieht ganz so aus! Nein, ich glaube, sie bewahren nur den Schein! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de