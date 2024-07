Trotz Sexting-Skandal: Geri Horner liebkost Mann Christian

Geri Horner (51) steht zu ihrem Mann Christian (50) – trotz seines Sexting-Skandals! Beim Goodwood Festival of Speed in West Sussex am vergangenen Wochenende zeigten das Ex-Spice-Girls-Mitglied und der Red-Bull-Teamchef, dass sie nach wie vor eine Einheit sind und ihre Ehe genießen. Paparazzi erwischten die beiden nämlich in einem innigen Moment: Auf einem Foto ist zu sehen, wie die Musikerin ihrem Ehemann liebevoll über die Wange streichelt und ihn anstrahlt. Er schaut sie dabei mit einem breiten Lächeln an. Im Hintergrund sind zudem ihr gemeinsamer Sohn Montague sowie Christians Tochter Olivia zu erkennen.

Vor ein paar Monaten waren brisante Schlagzeilen über den ehemaligen Rennfahrer um die Welt gezogen: Er soll einer Kollegin anzügliche SMS geschickt und sich als ihr Vorgesetzter "unangemessen verhalten" haben. Deshalb waren von Red Bull interne Untersuchungen eingeleitet worden, bei denen Christians Unschuld festgestellt worden war. Kurz darauf kamen jedoch Chatverläufe ans Licht, in denen der 50-Jährige unter anderem nach Fotos fragt oder doppeldeutige Kommentare macht. Einige forderten daraufhin, dass er von seinem Posten als Red-Bull-Teamchef entfernt werden soll, doch bisher ist das nicht passiert.

Christian und Geri gehen mittlerweile seit mehr als zehn Jahren zusammen durchs Leben, neun davon als Ehepaar. Ihr gemeinsamer Sohn Montague kam im Januar 2017 zur Welt. Trotz der vielen Schlagzeilen um ihren Mann stand sie ihm von Anfang an bei. Doch laut Insidern sei es nicht leicht für sie gewesen. Kurz nachdem der Sexting-Skandal publik geworden war, hatte sie ihn beispielsweise bei einem Rennen in Bahrain unterstützt, was für sie wohl schwer gewesen ist. "Es war für Geri hart in Bahrain, aber sie war entschlossen zu zeigen, dass ihre Ehe immer noch stark ist und das wird sie auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien tun", erklärte die Quelle. Seitdem begleitet sie ihn regelmäßig zu seinen Formel-1-Events.

