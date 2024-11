Der Alltag als Mutter überfordert Sarah Harrison manchmal

Im Netz gilt Sarah Harrison (33) als Vorzeigebild für das Dasein als Mama. Ihr Account auf Instagram fokussiert sich hauptsächlich auf ihre niedlichen drei Kinder und ihr schönes Familienleben in Dubai. Allerdings ist nicht immer alles so, wie es scheint: Wie die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story jetzt zugibt, läuft auch bei ihr ab und an mal wieder etwas schief. An diesem Morgen fiel die Schule aus und alle ihre Töchter mussten zu unterschiedlichen Terminen. Als dann auch noch der Banktermin davor nicht ganz rund lief, war das Gequengel im Auto groß. "Wenn ich die Kids nicht ruhig bekomme, komme ich an meine Grenzen. Mag das nicht, wenn die Kleinen weinen und traurig sind", schreibt sie auf ihrem Account.

Weil sie als Influencerin ständig auf Abruf steht und mit ihren drei Kindern ganz schön die Hände voll hat, bekommt Sarah ab und zu natürlich auch Beistand von ihren Angestellten. Sie und ihr Mann Dominic Harrison (33) beschäftigen nämlich Haushaltshilfen. "Diese tollen Frauen kümmern sich um unser Haus, die Wäsche und stehen bei Bedarf auch für die Kinder bereit. Mein Tag hat, wie jeder andere, nur 24 Stunden – und ohne Hilfe wäre vieles für mich nicht möglich", erklärt sie in einer Fragerunde auf ihrem Account. Für diese Unterstützung sei sie "unendlich dankbar", denn ihre Familie wohnt in Deutschland und kann ihr in Dubai von dort aus nicht wirklich helfen.

Erst vor wenigen Monaten brachte Sarah ihre jüngste Tochter Alea zur Welt. Seitdem schwärmt die Influencerin immer wieder über den kleinen Sprössling und gibt überglücklich Updates zur Entwicklung des Babys auf ihrem Kanal ab. Ende Oktober, kurz bevor Alea drei Monate alt geworden war, richtete sie entzückt einige Worte an das Nesthäkchen. "Du hast unser Leben komplett gemacht. Es ist unglaublich, wie viel Freude du in unser Leben bringst, wie leicht du dich in unsere Familie eingefügt hast und wie perfekt alles jetzt ist", schrieb die Mehrfachmama damals entzückt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia, Kyla und Alea

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer

Anzeige Anzeige