So meistert Sarah Harrison Alltag mit Arbeit und drei Kids

Sarah Harrison (33) hat in ihrem Alltag eine ganze Menge zu tun. Neben ihrem Vollzeitjob als selbstständige Influencerin ist sie inzwischen auch Mama von drei Kindern. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story gibt sie einen Einblick, wie sie all das bewältigt. Für Haushalt und Kinder bekomme sie Unterstützung, dafür sei Sarah "unendlich dankbar". "Diese tollen Frauen kümmern sich um unser Haus, die Wäsche und stehen bei Bedarf auch für die Kinder bereit", erklärt die Social-Media-Bekanntheit.

Ohne Hilfe wäre die junge Mutter aufgeschmissen: "Mein Tag hat, wie jeder andere, nur 24 Stunden – und ohne Hilfe wäre vieles für mich nicht möglich." Aber nicht jeder in ihrem Umfeld könne das nachvollziehen. "Für diese Aussage werde ich öfter angegriffen, aber wisst ihr, ich habe hier keine Mama, Oma oder meine Geschwister. Ich brauche diese Hilfe, um alles unter einen Hut zu bekommen", gesteht sie. Die Blondine wisse, dass ihr Job oft belächelt werde. "Einige denken immer noch, ich poste paar Bilder und verdiene gut. So einfach ist das alles aber ganz und gar nicht", betont die 33-Jährige und fügt hinzu: "Ich habe mir alles step by step aufgebaut und bin wirklich immer sehr diszipliniert und ehrgeizig."

Im August dieses Jahres bekam die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre dritte Tochter Alea mit Ehemann Dominic Harrison (33). Die älteste, Mia, ist schon sechs Jahre alt, Kyla (4) kam 2020 zur Welt. Gemeinsam mit ihrer Mädchen-Bande leben die beiden Influencer seit Ende 2020 in Dubai. Eigentlich betonten die beiden Sportskanonen schon nach ihrem zweiten Kind, dass ihre Familienplanung abgeschlossen sei. Die dritte Schwangerschaft sei natürlich eine große Freude, aber auch eine Überraschung gewesen. Aktuell sei zwar kein weiterer Nachwuchs geplant, Sarah wolle es für die Zukunft trotzdem nicht komplett ausschließen. "Eine Sterilisation kommt irgendwie aktuell noch nicht infrage. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann noch mal der Kinderwunsch", verriet sie in ihrer Social-Media-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia, Kyla und Alea

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Dominic Harrison im November 2024

Anzeige Anzeige