Elon Musks Vater Errol erzählt von seiner schweren Kindheit

Elon Musk (53) ist einer der bekanntesten Tech-Visionäre überhaupt. Doch sein Weg an die Unternehmerspitze war offenbar alles andere als einfach. Sein Vater Errol spricht jetzt offen mit der schwedischen Zeitung Expressen und erzählt von den Hürden, die sein Sohn überwinden musste. Der Tesla-Boss habe schon als Kind einen auffälligen Charakter gehabt und fehlende Intelligenz sogar bei Erwachsenen kritisiert. "Ich habe Elon immer gesagt, dass er solche Dinge nicht sagen kann, und er antwortete: 'Aber sie sind dumm.' Dann musste ich sagen: 'Ja, sie sind dumm, aber das darf man nicht sagen'", erinnert Errol sich.

Auch im Verhältnis von Vater und Sohn lief nicht immer alles glatt. Der Grund? Niemand Geringeres als der frisch gewählte US-Präsident Donald Trump (78). Dieser hat heute einen engen Vertrauten in Elon, aber das war nicht immer so. Eigentlich steht der SpaceX-Gründer erst seit 2022 an Donalds Seite. Als Vater Errol vor acht Jahren seinen 70. Geburtstag feierte, verkündete er vor versammelter Menge und auch einigen Promis, Donald unterstützen zu wollen. Seine Söhne, Elon und Kimbal, waren damals fuchsteufelswild. "Elon sagte, ich sei böse, und Kimbal fluchte mich an", erzählt der Unternehmer. Danach herrschte erst einmal Funkstille. Mittlerweile haben die beiden aber Frieden geschlossen und verstehen sich bestens.

Dass Elon kein einfacher Mensch zu sein scheint, zeigen die zahlreichen Kontroversen um seine Person. So gab es Probleme mit seinen Ex-Partnerinnen und sogar mit seiner Tochter. Vivian Jenna Wilson kritisiert ihren Vater inzwischen ganz offen im Netz. Unter anderem lieferten die beiden sich im Anschluss an die US-Wahl einen Schlagabtausch. Der 53-Jährige schrieb bei X an Vivian gerichtet: "Der woke Gedanken-Virus hat meinen Sohn getötet." Die 20-Jährige wurde nämlich als Junge geboren. Gefallen ließ sie sich das nicht: "Du bist verärgert, weil am Ende des Tages alle um dich herum wissen, dass du ein wahnhafter und schmieriger kleiner Kontrollfreak bist, der seit 38 Jahren als Mensch nicht gereift ist."

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

