Kelly Rizzo wurde beim Knutschen mit ihrem Breckin erwischt!

Sie will allen ihre Liebe zeigen! Im Januar 2022 hatte Kelly Rizzo (44) einen schweren Verlust verkraften müssen. Ihr Ehemann Bob Saget (✝65) war leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Seitdem galt die Witwe offiziell als Single. Vor wenigen Wochen zeigte sich die Schauspielerin jedoch mit ihrem neuen Partner Breckin Meyer (49) auf dem roten Teppich. Ihr Liebesglück scheinen die beiden nicht verstecken zu wollen. Kelly und Breckin wurden nun beim Knutschen in der Öffentlichkeit erwischt!

Am vergangenen Wochenende besuchte das Paar eine Hochzeit in Puerto Vallarta in Mexiko. Die romantische Zeremonie schien bei den beiden auch für ordentlich Schmetterlinge im Bauch gesorgt zu haben. Auf den Fotos, die Hello! vorliegen, knutscht die 44-Jährige den Schauspieler leidenschaftlich am Strand. Dabei hat Kelly zärtlich ihre Hände an das Kinn ihres Liebsten gelegt, während dieser sie eng an sich zieht.

Nach dem Tod von Bob brauchte Kelly einige Zeit, bevor sie für einen neuen Mann in ihrem Leben bereit war. "Es hat eine Weile gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich dachte: 'Okay, ich glaube, er [Bob] wäre glücklich damit'", erklärte sie in einem Interview mit E! News.

Getty Images Kelly Rizzo, 2023

Getty Images Kelly Rizzo, 2023

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo während eines Events

