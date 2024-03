Neue Liebe: Bob Sagets Witwe Kelly wehrt sich gegen Hater

Kelly Rizzo (44) hat die Schnauze voll, wegen ihrer neuen Beziehung kritisiert zu werden. Nach dem Tod von Bob Saget (✝65) im Januar 2022 hat sich seine Witwe neu verliebt. Die Blondine zeigte sich bei den diesjährigen Grammys mit ihrem neuen Freund. Doch dafür gab es ordentlich Hate, weshalb Kelly sich jetzt in einem TikTok-Video dazu äußert: "Ich möchte damit beginnen zu sagen, dass du, wenn du keine Witwe oder kein Witwer sind, absolut kein Recht hast, sich dazu zu äußern, weil du nicht weißt, wie es ist."

Kelly räumt ein, dass man sich nach dem Tod seines Partners "schuldig fühlt, sich schämt, sich schrecklich fühlt, aber sich auch einsam fühlt, also will man es tun, wenn einem der Gedanke kommt, sich wieder zu verabreden." Die 44-Jährige betont in dem Clip, dass es nicht einfach sei, sich wieder auf jemand Neues einzulassen: "Ihr versteht einfach nicht die unglaublich , schwierigen und dynamischen Gedanken und Gefühle, die während dieses ganzen Prozesses aufkommen." Trotz des ganzen Gegenwinds, den sie erhielt, bekomme sie "Unterstützung und Liebe" von Bobs Freunden und seiner Familie.

Breckin Meyer (49) ist derjenige, der Kelly den Kopf verdreht hat. Anfang Februar besuchten sie als Paar die Grammys und zeigten sich Hand in Hand. "Es hat eine Weile gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich dachte: 'Okay, ich glaube, er [Bob] wäre glücklich damit'", verriet Kelly in einem Interview mit E! News. Breckin, der ebenfalls Schauspieler ist, und Kelly wurden Hand in Hand bei dem Event gesichtet und wirkten total happy.

Getty Images Kelly Rizzo, 2023

Getty Images Breckin Meyer und Kelly Rizzo

