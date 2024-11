Nach Trennung: Lars Steinhöfel gibt Tipps gegen Herzschmerz

Lars Steinhöfel (38), bekannt aus der Serie Unter uns, hat offen über seinen schweren Liebeskummer gesprochen. Im April 2023 trennte sich sein Verlobter Dominik Schmitt plötzlich von ihm, nur fünf Monate vor der geplanten Hochzeit und nach über fünf Jahren Beziehung. Diese unerwartete Trennung zog dem 38-jährigen Schauspieler den Boden unter den Füßen weg. "Ich dachte auch nie, dass ein Herz so brechen kann, aber es kann brechen. Ich verstehe jeden, der Liebeskummer hat", gesteht er im RTL-Interview. Mittlerweile kann Lars jedoch entspannter mit der Situation umgehen und hat Tipps für seine Fans auf Lager, die ebenfalls an Herzschmerz leiden: "Man muss die Trauer und die Gefühle zulassen. Auch wenn Freunde mit einem reden, sich nicht schämen, immer wieder über das Thema zu reden."

Inzwischen ist Lars aber über die Trennung hinweg und wieder offen für die Liebe. Anfang dieses Jahres wagte er sich sogar in der Promi-Spezialausgabe von First Dates - Ein Tisch für zwei auf ein Date. Im Promiflash-Interview erklärte er, wieso er nicht mehr Single sein möchte: "Ich habe in der letzten Zeit die Liebe zu mir selbst gefunden und bin an einem Punkt, an dem ich mich anderen Menschen wieder öffnen kann." Trotz des schlimmen Liebeskummers schaut er nun positiv auf das Erlebte zurück: "Manchmal braucht es eben einen Herzschmerz, um uns wachzurütteln und um uns zu zeigen, dass wir so viel mehr wert sind als das, mit dem wir uns abgefunden haben."

Lars und Dominik gingen nicht im Guten auseinander. Gegenüber Promiflash verriet der Schauspieler, dass er von seinem Ex sogar blockiert wurde. "Er sieht halt in mir den Bösewicht und da sage ich: 'Ja, natürlich, du gehst mir mehrmals fremd, du hast mehrere Monate lang eine Affäre.' Na klar, da bin ich jetzt der Bösewicht, weil ich Presse mache." Doch damit nicht genug: Auch die Familie seines Ex' soll Geld für einen Urlaub von ihm zurückgefordert haben. "Das sind alles so Scherze gewesen, wo ich denke, mir geht es sehr viel besser ohne diese Menschen an meiner Seite", betonte Lars.

Promi First Dates, VOX Lars Steinhöfel und Roland Trettl bei "First Dates"

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

