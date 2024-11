36 Pillen am Tag: So trotzte Jackie O Henderson der Sucht

Die australische Radiomoderatorin Jacqueline Ellen Henderson, besser bekannt als Jackie O (49), sorgt nun mit weiteren Details zu ihrem Drogen- und Alkoholproblem für Aufruhr. Im Podcast "Mental As Anyone" enthüllte sie jetzt, dass sie "glücklich sein kann, noch am Leben zu sein", nachdem sie auf dem Höhepunkt ihrer Sucht täglich 36 Pillen eingenommen hatte. "Viele Leute fragen sich, wie ich überhaupt funktionieren konnte."

Im Gespräch mit Host J. Mo erzählte Jackie, dass sie vor ihrer Genesung täglich etwa zehn bis zwölf Schlaftabletten und 24 Schmerztabletten konsumiert habe. "Mein Körper hat einfach eine Toleranz gegenüber ihnen entwickelt, also hätte ich genauso gut auch nur ein oder zwei intus haben können, so wie sie auf mich wirkten", erinnerte sich Jackie O an eine schwere Zeit. "Wenn man sich ansieht, welche Medikamente ich genommen habe, weiß ich nicht, wie ich das überlebt habe."

Dies offenbarte sie nun nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren, "The Whole Truth". Darin thematisiert die Radiomoderatorin erstmals ihren Kampf gegen die Sucht. Weiter erklärte sie, dass die hohen Dosen notwendig gewesen seien, damit sie sich normal fühlte. Während der Covid-19-Pandemie habe sich ihre Sucht schließlich verschlimmert. Der Grund: Jackie habe sich isoliert und traurig gefühlt. Die Moderatorin räumte ein, dass ihre Suchtproblematik bereits vor über 15 Jahren begonnen habe, nachdem sie aufgrund von Endometriose starke Schmerzmittel verschrieben bekommen hatte. Diesen Teufelskreis aus Drogenkonsum und emotionalem Schmerz konnte sie scheinbar vor zwei Jahren endlich durchbrechen.

Im November 2022 suchte sie sich schließlich Hilfe und verbrachte 28 Tage im bekannten Betty Ford Center in Kalifornien. Wie sie im Gespräch mit Daily Mail Australia bei den Marie Claire's Women of the Year Awards vergangene Woche verriet, wollte sie nun gemeinsam mit ihren Liebsten ihr zweijähriges Jubiläum der Nüchternheit zelebrieren. "Ich denke, wir werden zum Abendessen ausgehen und feiern." Jackie O sei auch nach der Veröffentlichung ihrer ungefilterten Memoiren dankbar für die Unterstützung ihrer Familie und Fans, wie sie im Gespräch mit der Boulevardzeitung betonte. "Die Reaktionen waren wirklich erstaunlich, und es ist so schön, dass so viele Menschen mich kontaktieren und ihre Geschichten mit mir teilen."

Getty Images Kyle Sandilands und Jackie O, 2007

Getty Images Jackie O bei der Simone Perele Lingerie Fashion Show in Sydney, 2006

Getty Images Kyle Sandilands und Jackie O

