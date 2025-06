"Das ist mein Mensch": Jackie O kämpft mit Liebeskummer

Jackie O (50), die bekannte australische Radiomoderatorin, hat in einer neuen Folge des Podcasts "Her Best Life" offen über ihre Schwierigkeiten gesprochen, sich emotional von einem früheren Partner zu lösen. Sichtlich bewegt sprach sie über Gefühle, die sie immer wieder zurückwerfen. Trotz der Trennung denkt sie in schwachen Momenten: "Das ist mein Mensch." Jackie gestand, dass sie sich wünscht, endgültig loslassen zu können – doch sie weiß nicht, wie ihr das gelingen soll.

In der Podcast-Folge erklärte sie, ihr Ex-Partner sei kein schlechter Mensch gewesen, habe ihr jedoch nie die Sicherheit und Verlässlichkeit gegeben, die sie sich wünsche. Ihre Freundin und Co-Moderatorin Gemma O'Neill betonte, Jackie verdiene mehr – und brauche Unterstützung, das auch wirklich zu erkennen. Besonders schwer falle es Jackie, ihn auf Social Media zu blockieren – weil das für sie das endgültige Aus bedeuten würde. Trotzdem zeigt sie sich optimistisch und will sich die Zeit geben, ihre Gefühle in Ruhe zu verarbeiten.

Wer der Mann war, verriet sie laut nicht. Bekannt ist nur, dass sie zuletzt mit dem deutlich jüngeren Model Jack Tyerman in Verbindung gebracht wurde – der inzwischen seine Verlobung mit einer anderen Frau bekannt gegeben hat. Während Jackie beruflich als Radiostar glänzt, gibt es auch immer wieder Momente, in denen die Mutter einer 14-jährigen Tochter ihre verletzliche oder auch alberne Seite zeigt. Erst kürzlich sorgte sie in ihrer Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" mit einer peinlichen Anekdote für Lacher. Diese Bodenständigkeit macht Jackie O bei ihren Fans umso beliebter.

Jackie O, Moderatorin

Instagram / jackieo_official Jackie O im Oktober 2024

