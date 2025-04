Jackie Os Hund klaute eines ihrer Sextoys aus Schlafzimmer

Jackie Henderson (50), besser bekannt als Jackie O, hat in ihrer Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" eine pikante Episode aus ihrem Familienleben preisgegeben: Die australische Radiomoderatorin erzählte, dass ihr Hund Sadie einst ihren Vibrator aus einem Schlafzimmerschrank stibitzt hatte. Mit seiner Beute im Maul stolzierte er anschließend durch die Wohnung. Besonders unangenehm: Nicht etwa Jackie selbst entdeckte die skurrile Szene, sondern ihre 14-jährige Tochter Kitty. Das Kind sei mit verstörtem Blick zu ihr gekommen, als sie gerade ein Bad nahm, und erklärte: "Sadie hat etwas in ihrem Maul. Du solltest dich darum kümmern."

Jackie schilderte weiter, dass der Vibrator normalerweise in einer geschlossenen Schublade kinder- und hundesicher verstaut sei, sie nur an diesem Tag nach dem Vergnügen wohl etwas nachlässig war. "Es war ein Missgeschick, was soll man da machen", erklärte die Radiomoderatorin lachend gegenüber ihrem Co-Host Kyle Sandilands (53). Es ist nicht das erste Mal, dass Jackie private Details preisgibt: Bereits in den vergangenen Monaten sorgte sie wiederholt mit pikanten Berichten aus dem heimischen Schlafzimmer für Aufsehen.

Jackie begann ihre Karriere in den 1990er Jahren als Journalistin und Moderationstalent bei verschiedenen australischen Sendern, bevor sie 2001 mit der "The Kyle and Jackie O Show" endgültig zum Star wurde. In der Vergangenheit gab die Moderatorin offen zu, dass ihre Tochter Kitty privat ihr größter Rückhalt sei. Seit der Scheidung von Ehemann Lee im Jahr 2018 stehe die alleinerziehende Mutter besonders eng mit Kitty in Kontakt. Auch der Zwischenfall mit ihrem akkubetriebenen Freund habe ihre Mutter-Kind-Beziehung nicht weiter belastet: Mit einem Augenzwinkern bedankte sich Jackie bei ihrer Teenie-Tochter, dass sie die Situation nicht unangenehmer gemacht habe, als sie ohnehin schon war.

Getty Images Kyle Sandilands und Jackie O

Getty Images Jackie O, australische Moderatorin

