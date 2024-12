Jackie O widmet ihrer Tochter liebe Worte zum Geburtstag

Jackie O Henderson (49) hat ihrer Tochter Kitty zu ihrem 14. Geburtstag eine rührende Hommage gewidmet. Die australische Radiomoderatorin teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto ihrer einzigen Tochter, die sich für ihren besonderen Tag in ein wunderschönes pink-lilafarbenes Rüschenkleid gekleidet hatte. Kitty, die mit vollem Namen Catalina Mae heißt, strahlte über das ganze Gesicht, während sie zusammen mit ihrem Hund vor einer malerischen Meereskulisse posierte. "Alles Gute zum 14. Geburtstag an das netteste, lustigste und aufmerksamste Mädchen, das ich kenne. Wie habe ich so viel Glück gehabt? Liebe dich, Kitty", schrieb Jackie zu dem Bild.

Die herzlichen Worte kommen nur zwei Wochen, nachdem Jackie verraten hatte, dass sie plane, ihre Tochter in ein Dämonenreinigungsritual einzubeziehen. In ihrem Podcast "Her Best Life" erzählte sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Gemma O'Neill von der Idee, ihre Kinder auf spielerische Weise einer spirituellen Reinigung zu unterziehen. Die beiden alleinerziehenden Mütter wollen dazu die "Mystic Mums" einladen, ein Trio von Spezialistinnen für paranormale Säuberungen, mit denen Jackie bereits zuvor positive Erfahrungen gemacht hat. Allerdings ist es Jackie wichtig, ihr Kind nicht zu verängstigen: "Wir müssen es so machen, dass sie sich nicht erschrecken, denn ich möchte nicht, dass Kitty denkt, dass sie von einem Dämon besessen ist."

Auch mit sensiblen Themen wie ihrer langen Drogen- und Alkoholabhängigkeit geht Jackie an die Öffentlichkeit. In ihrer Autobiografie "The Whole Truth" berichtet sie, dass die 49-Jährige im November 2022 ganze 28 Tage in einer angesehenen Rehaklinik in Kalifornien wegen ihrer Abhängigkeit von Schlaf- und Schmerzmitteln behandelt wurde.

Instagram / jackieo_official Jackie Os Tochter Catalina Mae, 2024

