Moderatorin Jackie O überrascht mit einem sommerlichen Look

Jackie O (49), eine der bekanntesten Radiopersönlichkeiten Australiens, sorgte am Freitag für Aufsehen, als sie in einem stilvollen, blumigen Sommerkleid vor ihrem Haus in Sydney gesichtet wurde. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Radiomoderatorin, die gerade ihre letzte Sendung des Jahres für die beliebte KIIS FM-Morgenshow "The Kyle and Jackie O Show" aufgenommen hatte, von ihrer besten Seite. Das Outfit, bestehend aus einem Minikleid, hochwertigen Sandalen und einer Sonnenbrille, setzte ihre durchtrainierte Figur perfekt in Szene. Zusammen mit ihrem langjährigen Kollegen Kyle Sandilands (53) wird sie nun bis 2025 eine Sendepause einlegen.

Jackie hat vor Kurzem offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen und ihren Weg zur Genesung gesprochen. In ihrer aufschlussreichen Autobiografie "The Whole Truth" erzählt sie von ihrem langen Kampf gegen Drogen- und Alkoholabhängigkeit, der sie schließlich in eine renommierte Reha-Klinik in Kalifornien führte. Dort verbrachte sie im November 2022 ganze 28 Tage, um sich von ihrer Abhängigkeit von Schlaf- und Schmerzmitteln zu befreien. Gleichzeitig offenbarte sie ihren Fans, dass ihr beachtlicher Gewichtsverlust von 18 Kilo das Ergebnis eines strengen Diät- und Fitnessplans war.

Jackies Kampf mit der Abhängigkeit nahm bereits in ihrer Kindheit seinen Anfang: in Form einer ungesunden Beziehung zum Essen. Schon als Kind stellte sie sich morgens den Wecker, um sich Toast mit zuckrigen Belägen zu machen, und auch während ihrer Ehe mit Lee Henderson konsumierte sie regelmäßig Fast Food. Bisher waren Jackies innere Kämpfe im Verborgenen geblieben – erst kürzlich entschied sie sich, diese Erfahrungen öffentlich zu teilen.

Getty Images Kyle Sandilands und Jackie O

Getty Images Jackie O, australische Moderatorin

