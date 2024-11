ARD bringt "Beatrice Egli Show" 2025 ins Programm zurück

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Beatrice Egli (36): Die beliebte Sängerin und Moderatorin kehrt mit ihrer eigenen Show zurück ins TV! ARD hat bestätigt, dass die "Beatrice Egli Show" nach dem großen Erfolg der vergangenen Ausgabe wieder im Hauptprogramm ausgestrahlt wird. Die nächste Sendung ist für den 19. April 2025 geplant und verspricht erneut ein musikalisches Highlight zu werden. Mit neuen Gästen möchte Beatrice das Publikum erneut verzaubern und für unvergessliche TV-Momente sorgen.

Die vergangene Ausgabe der "Beatrice Egli Show" Ende Oktober war ein voller Erfolg und wurde von 1,3 Millionen Zuschauern angeschaut. Mit Gästen wie Andreas Gabalier (39), Kerstin Ott (42) und Peter Maffay (75) bot die Sendung ein abwechslungsreiches Programm, das beim Publikum hervorragend ankam. Beatrice selbst war von der Resonanz begeistert. "Das positive Feedback hat mich überwältigt und zeigt mir, dass diese Show das Publikum genau da abgeholt hat, wo wir das Jahr gemeinsam ausklingen lassen wollten – mit viel Freude, Wärme und einem Lächeln im Herzen", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu: "Es war ein Abend voller Überraschungen, Lachen und vor allem voller Musik, die verbindet, vereint und das Herz erreicht."

Seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013 ist Beatrice Egli aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Die gebürtige Schweizerin begeistert mit ihrer fröhlichen und authentischen Art nicht nur als Sängerin, sondern auch als Moderatorin. Mittlerweile ist sie sogar selbst als Jurorin in der Show tätig, die sie berühmt gemacht hat: An der Seite von Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32) und Loredana Zefi (29) sitzt sie dieses Jahr zum ersten Mal am Jurypult.

Getty Images Beatrice Egli im Oktober 2022

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

