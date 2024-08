Fans aus dem Häuschen: Beatrice Egli bringt neues Album raus

Ihre Fans haben lange darauf gewartet: Am Freitag bringt Beatrice Egli (36) ein neues Album auf den Markt! Die frohe Botschaft verkündet die Schlagersängerin nun auf ihrem Instagram-Account. "Neuigkeiten. 'Alles in Balance - Laut & Live' kommt! Ihr habt es euch gewünscht und jetzt bekommt ihr es!", schreibt sie zu der Abbildung ihres neuen Albumcovers. Darauf posiert die "Mein Herz"-Interpretin in einem tief ausgeschnittenen, extravaganten Look und präsentiert ein verführerisches Lächeln.

"Wer freut sich genauso wie ich?", fragt die DSDS-Bekanntheit ihre Follower – und die sind anscheinend ganz aus dem Häuschen. Neben unzähligen Herz-Emoticons heißt es in der Kommentarspalte: "Was sind das bitte für crazy Nachrichten? Ich freue mich so sehr, oh mein Gott!", "Super Neuigkeiten! Danke Beatrice. Und dieses Cover... Du bist atemberaubend schön!" und "Das ist es, was wir brauchen. Mein Herz hüpft gerade, freue mich sehr darauf."

Zuletzt überraschte die Schweizerin ihre Bewunderer mit der Neuigkeit, dass sie in diesem Jahr ein Teil der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury sein wird. Ab dem 18. September wird die Blondine mittwochs und samstags im Fernsehen zu sehen sein. Ungeduldige Fans können sich die Sendungen immer eine Woche vorher bei RTL+ anschauen, wie RTL nun bestätigte. An Beatrices Seite: Selbstverständlich Pop-Titan Dieter Bohlen (70), "DSDS"-Liebling Pietro Lombardi (32) und Rapperin Loredana (28).

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Sängerin

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

