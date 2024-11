König Charles könnte Bruder von Weihnachtsfest ausschließen

Prinz Andrew (64) könnte dieses Jahr von den Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie ausgeschlossen werden. Der Instyle UK zufolge erwäge König Charles III. (76), seinen Bruder nicht zur traditionellen Weihnachtsmesse in Sandringham zuzulassen. Grund dafür ist Andrews Verbindung zu Jeffrey Epstein (✝66), die das Ansehen der royalen Institution erheblich geschädigt hat. Laut einem Bericht der Times sei Charles bemüht, Andrew generell stärker als zuvor von offiziellen Anlässen fernzuhalten.

Bereits zuvor unternahm der Monarch Schritte, um Prinz Andrew aus dem Royal Lodge, einem Anwesen im Wert von 36 Millionen Euro auf dem Gelände von Windsor Castle, zu entfernen. Trotz dieser Bemühungen schaffte Andrew es, 1,2 Millionen Euro aufzutreiben, um eine Räumung zu verhindern. "Charles hat erkannt, dass Andrews Verbindung zu Epstein ihn zu einer Gefahr für das Ansehen der Monarchie macht", sagte der ehemalige Royal-Korrespondent Stephen Bates gegenüber The Times. Die mögliche Abwesenheit Andrews bei der Weihnachtsfeier wäre ein weiteres Zeichen dafür, dass er zunehmend aus der königlichen Familie ausgeschlossen wird.

Die Weihnachtsfeier in Sandringham ist eine langjährige Tradition der Royals und galt stets als zentrales Familientreffen. Die verstorbene Königin Elizabeth II. (✝96) pflegte, auch in schwierigen Zeiten, ihren Sohn Andrew in die Festlichkeiten einzubeziehen. "Sie glaubte immer an christliche Vergebung", erklärte die Royal-Biografin Sally Bedell Smith gegenüber The Times. Charles hingegen könnte einen anderen Kurs einschlagen. Ob dies bedeutet, dass Andrew am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen darf oder nicht, bleibt abzuwarten.

Getty Images König Charles III., Dezember 2023

Getty Images Prinz Andrew im März 2024

