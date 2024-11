Die Royal Lodge von Prinz Andrew ist total heruntergekommen

Schon seit einiger Zeit streiten Prinz Andrew (64) und sein Bruder König Charles III. (75) um die Royal Lodge. In dieser wohnt der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) bereits seit 20 Jahren – doch der Prinz soll sich nicht um das Grundstück kümmern können. Das beweisen nun auch aktuelle Fotos des Anwesens auf dem Windsor Estate: So sind einige Fassaden offenbar mit Schimmel befallen, zudem haben sich an eigenen Wänden tiefe Risse gebildet. Im Sommer wies das Anwesen diese Mängel augenscheinlich noch nicht auf.

Der König soll bereits seit einiger Zeit darauf abzielen, dass er aus dem Haus, das 30 Zimmer umfasst, auszieht. Charles wollte nämlich eigentlich, dass er das Anwesen räumt und ins Frogmore Cottage zieht. Der ehemalige britische Wohnsitz von Prinz Harry (40) gilt als deutlich kleiner. Anfang Oktober hieß es jedoch, dass Andrew fürs Erste in der Royal Lodge wohnen bleiben wird, wie OK! damals berichtete. Instand halten kann der 64-Jährige das Grundstück aber offenbar nach wie vor nicht. Das liegt vor allem daran, dass sein Bruder ihm die finanziellen Mittel gestrichen haben soll, weil er faktisch kein arbeitender Royal mehr ist.

Andrew gilt seit einigen Jahren als das schwarze Schaf in der britischen Königsfamilie. Er soll in den Sexring-Skandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein, der 2019 dafür verhaftet wurde. Deswegen ordnete die Queen im selben Jahr an, dass Andrew von seinen königlichen Pflichten zurücktritt. Er wurde zwei Jahre später von Virginia Giuffre wegen Vergewaltigung angeklagt. Verurteilt wurde er zwar nicht, da die beiden sich einigten – doch das Ganze schadete seinem Ruf sowie dem der restlichen Familie. Trotz dessen soll Charles seit einiger Zeit versuchen, seinen in Ungnade gefallenen Bruder wieder mehr in die Familie zu integrieren, die sich von ihm abwandte. Seine royalen Aufgaben wird Andrew aber aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder aufnehmen dürfen.

W8Media / MEGA Zustand von Prinz Andrews Royal Lodge, November 2024

Getty Images Prinz Andrew

