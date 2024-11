Paul Mescal hofft auf ein mögliches "Gladiator III"-Sequel

Paul Mescal (28) hat beim Afterparty-Event zur Premiere von "Gladiator II" am Montag, dem 18. November, verraten, dass er gerne in einem möglichen dritten Teil der Reihe mitspielen würde. Der Schauspieler sprach im TCL Chinese Theater & Roosevelt Hotel in Hollywood laut den Berichten von People mit Reportern und äußerte seine Hoffnung, erneut in die Rolle des Lucius zu schlüpfen. "Wenn es einen 'Gladiator III' geben wird, hoffe ich, dass ich dabei bin", sagte Paul den anwesenden Journalisten.

In "Gladiator II" spielen neben Paul auch Denzel Washington (69) als Macrinus, Pedro Pascal (49) als Marcus Acacius und Connie Nielsen als Lucilla mit. Der Film erzählt die Geschichte von Lucius' Rückkehr nach Rom. Es ist Jahre her, seitdem er den Tod des Gladiators Maximus – im Originalfilm verkörpert von Russell Crowe (60) – durch die Hand seines Onkels miterleben musste. Getrieben von Wut und dem Drang, Rom zu seiner alten Pracht zurückführen zu wollen, kämpft er sich durch das brutale Umfeld.

Paul berichtete auch über seine Erfahrungen am Set und hob insbesondere die Zusammenarbeit mit Connie Nielsen hervor. "Connie und ich haben vor den Dreharbeiten unbewusst Abstand gehalten, sodass wir in unseren Szenen sehr unterschiedliche Ziele verfolgten", erzählte er den Reportern. "Die intensiven Proben mit Ridley (86) und Connie waren genau das, was ich machen wollte. Ich wollte mit großartigen Schauspielern und einem der besten Regisseure überhaupt zusammenarbeiten." Der irische Schauspieler, der für seine Rolle in "Normal People" bekannt ist, schätzt die Unterstützung, die er während seiner Ausbildung erhielt. "Meine Schauspielschule basierte auf Liebe und Unterstützung für junge Menschen, was sehr anders ist als bei Macrinus, aber irgendwo steckt eine ähnliche Botschaft dahinter", fügte er hinzu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Ridley Scott und Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal und Pedro Pascal

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige