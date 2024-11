Diese Stars strahlten bei der "Gladiator II"-Weltpremiere

Am Mittwochabend feierte Ridley Scotts (86) neuer Streifen "Gladiator II" in London die Weltpremiere. Mitten auf dem Leicester Square posierten die Stars zunächst unter einem riesigen Torbogen im Stil des Kolosseums in Rom, bevor sie sich für das Event ins Kino begaben. Hauptdarsteller Paul Mescal (28) konnte seine Freude auf dem roten Teppich kaum verstecken. Der "Normal People"-Star kombinierte ein weißes Hemd mit einem auffälligen Kragen zu einem schicken Anzug und grinste breit. Für die Kameras alberte er zudem mit seinem Kollegen Andrew Scott (48) herum, der einen glitzernden Cardigan mit Argyle-Muster trug.

Connie Nielsen war schon im ersten Film 2000 Teil des Casts und spielt nun erneut die Lucilla. Sie strahlte in einem langen, fließenden Abendkleid in zartem Blau. Das Kleid hatte lange Ärmel, welche die Schultern unbedeckt ließen, sowie ein Korsett und einen hohen Beinschlitz. Kurz nach ihr schritt Pedro Pascal (49), begleitet von seiner kleinen Schwester Lux Pascal (32), über den roten Teppich. Während der "Narcos"-Star einen schlichten Look mit einer Anzughose und einem weit aufgeknöpften schwarzen Hemd trug, suchte sich Lux für den Abend einen richtigen Hingucker aus. Das lange, dunkle Samtkleid der Nachwuchsschauspielerin reichte vom Hals bis zum Boden und bedeckte sogar ihre Fingerspitzen – dafür hatte es seitlich einen langen Schlitz, von der Taille bis beinahe zum Knie. Dieser wurde mit einer großen Brosche in Form eines Smaragds zusammengehalten.

Der Abend bot für den Cast noch ein ganz besonderes Highlight: Kein Geringerer als König Charles (76) besuchte die Premiere in London. Der Monarch schüttelte freudig die Hände der Schauspieler und nahm sich einen Moment, um auf dem roten Teppich mit Hauptdarsteller Denzel Washington zu quatschen. Auch mit Regisseur Ridley schien der 76-Jährige einen angeregten Plausch zu halten.

Getty Images Connie Nielsen bei der Weltpremiere von "Gladiator II" in London

Getty Images Pedro and Lux Pascal bei der Weltpremiere von "Gladiator II" in London

Getty Images König Charles begrüßt Pedro Pascal, Denzel Washington, Paul Mescal und Ridley Scott

