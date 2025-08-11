Chad Michael Murray lag mit 15 Jahren "im Sterben"

Chad Michael Murray (43), bekannt aus Serien wie One Tree Hill und Gilmore Girls, sprach kürzlich im Podcast "Great Company" mit Jamie Laing (36) über eine dramatische Episode in seinem Leben. Mit 15 Jahren lag der Schauspieler tatsächlich im Sterben. Eine gefährliche Verdrehung seines Darms führte damals zu inneren Blutungen, durch die er fünfzig Prozent seines Blutes verlor. "Ich wurde operiert. Ich hatte innere Blutungen und lag im Sterben", berichtete Chad. Seine Familie sah sich gezwungen, einen Priester zu rufen, um ihm die letzte Salbung zu spenden. Nur dank Bluttransfusionen und der notfallmedizinischen Eingriffe überlebte er.

Der Aufenthalt im Krankenhaus erstreckte sich über zweieinhalb Monate, in denen der damals 15-Jährige immer wieder mit Organversagen und den Nachwirkungen der Blutungen zu kämpfen hatte. Nach den Operationen war Chad körperlich kaum wiederzuerkennen: Von seinen ursprünglichen 82 Kilogramm war sein Gewicht auf 53 Kilogramm gesunken. "Ich war ein Skelett", so der Schauspieler, der sich noch daran erinnert, wie er mit Entsetzen sein Spiegelbild betrachtete. Trotz der schweren Zeit sieht Chad rückblickend auch positive Aspekte: Die Krise stärkte seine Bindung zu seinem Vater, der ihn und seine Geschwister allein großzog, und brachte ihn dem Glauben näher.

Im Podcast verrät der Schauspieler, dass der Klinikaufenthalt ihm auch den Weg nach Hollywood eröffnet habe. Eine Krankenschwester, die ihn während des Klinikaufenthalts betreut hatte, ermutigte Chad, seine Karriere als Model zu starten, was schließlich seinen Weg in die Schauspielerei ebnete. "Du kannst vom Modeln zur Schauspielerei wechseln", habe sie ihm gesagt. Aus der schweren Jugendphase entwickelte sich somit eine Spirale aus positiven Veränderungen, die zu seiner Karriere als Schauspieler führte. Heute führt Chad ein glückliches Leben mit seiner Frau Sarah Roemer (40), mit der er seit zehn Jahren verheiratet ist, und den drei gemeinsamen Kindern.

Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler

Getty Images Der "One Tree Hill"-Cast im Jahr 2004

Getty Images Sarah Roemer und Chad Michael Murray, 2016