Chad Michael Murrays Kids feiern Debüt auf dem roten Teppich

Chad Michael Murray (43), bekannt aus "One Tree Hill", feierte am Dienstagabend seinen großen Auftritt auf dem roten Teppich der "Freakier Friday"-Premiere in Los Angeles. Begleitet wurde der Schauspieler von seiner Ehefrau Sarah Roemer (40) und seinen beiden ältesten Kindern, deren Namen sie bisher nicht der Öffentlichkeit preisgegeben haben. Während Chad in einem raffinierten Outfit aus rosafarbenem Sakko und dunkler Hose die Fotografen beeindruckte, unterstützte ihn seine Frau in einem eleganten grünen Kleid. Seine Tochter trug passend dazu ebenfalls ein grünes Kleid. Auch sein Sohn fügte sich in das stilvolle Bild der Familie ein und trug einen weißen Anzug.

Chad und Sarah, die seit 2015 verheiratet sind, sind für ihre zurückgezogene Lebensweise bekannt. Sie legen großen Wert auf Privatsphäre und schätzen Traditionen und Einfachheit. Besonders stolz ist der Schauspieler darauf, dass seine Tochter schon seinen Film "Cinderella Story" gesehen hat – und begeistert davon war. Das verriet Chad jüngst in einem Interview mit E! News. Mit ihren drei gemeinsamen Kindern haben er und Sarah ein Zuhause geschaffen, das von Vertrautheit und schlichter Freude geprägt ist.

Chads Reise zurück in die Welt von "Freaky Friday" versetzt Fans nostalgisch in die frühen 2000er, als er mit Filmen wie "Cinderella Story" und Serien wie "One Tree Hill" bekannt wurde. In "Freakier Friday", der Fortsetzung des Originals aus 2003, kehrt er als Jake zurück, eine Rolle, die seine Karriere prägte. Während Jamie Lee Curtis (66) und Lindsay Lohan (39) als Mutter-Tochter-Gespann erneut die Hauptrollen übernehmen, wird diesmal nicht nur ihr Leben durcheinandergebracht, sondern auch das ihrer jüngeren Familienmitglieder.

Getty Images Schauspieler Sarah Roemer und Chad Michael Murray mit ihren zwei Kindern, Juli 2025

Getty Images Sarah Roemer und Chad Michael Murray, 2016

Getty Images Chad Michael Murray und Sarah Roemer, 2023