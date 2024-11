Das bekommt P. Diddy an Thanksgiving im Gefängnis serviert

P. Diddy (55) sitzt derzeit aufgrund schwerwiegender Vorwürfe im Gefängnis in New York und wird deshalb auch das diesjährige Thanksgiving-Fest am 28. November hinter Gittern verbringen. Doch was bekommen der berühmte Musikmogul und die anderen Insassen an dem Erntedankfest serviert? Das Metropolitan Detention Center in Brooklyn veröffentlicht nun das Festtagsmenü, das ein Frühstück um sechs Uhr morgens aus Obst, Gebäck und Müsli beinhaltet. Zum Mittagessen um 11 Uhr wird eine traditionelle Thanksgiving-Mahlzeit mit Truthahnbraten, Kartoffelpüree, gemischtem Gemüse und Preiselbeersoße angeboten.

Auch an die Vegetarier wird im Gefängnis gedacht. Denn alternative Optionen wie scharfer Tofu und verschiedene Feiertagskuchen sind laut dem Federal Bureau of Prisons ebenfalls im Menü enthalten. Dementsprechend hat der "I'll Be Missing You"-Interpret die Qual der Wahl. Abgerundet wird das Fest von dem Thanksgiving-Dinner, das nach der Zählung um 16 Uhr serviert wird. Dieses besteht aus zwei Erdnussbutter- und Gelee-Sandwiches, Früchten, Kartoffelchips, Vollkornbrot und Obst.

P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, wurde im September dieses Jahres verhaftet. Ihm werden unter anderem Erpressung, Prostitution und Menschenhandel vorgeworfen. Während der Rapper auf seinen Prozess im Mai 2025 wartet, sieht sich der Grammy-Gewinner zudem mit mehreren Klagen wegen sexueller Nötigung konfrontiert, bei denen einige der mutmaßlichen Opfer Minderjährige sein sollen. Sean bestreitet jegliches Fehlverhalten über sein Anwaltsteam, bleibt bisher jedoch trotzdem ohne Kaution inhaftiert.

Getty Images P. Diddy, Rapper

