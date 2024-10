Schwere Vorwürfe: Nun treffen P. Diddy sieben weitere Klagen

Die Vorwürfe gegen Sean Combs alias P. Diddy (54) scheinen einiges ins Rollen gebracht zu haben. Wie Daily Mail berichtet, sieht er sich jetzt mit sieben neuen Klagen konfrontiert: Laut des texanischen Anwalts Tony Buzbee stammen diese von vier männlichen und drei weiblichen Klägern, die den Rapper der schweren sexuellen Nötigung, des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung beschuldigen. Zwei der neuen mutmaßlichen Opfer seien zum Zeitpunkt der Straftat außerdem minderjährig gewesen, darunter ein 13-jähriges Mädchen, das Diddy unter Drogen gesetzt und missbraucht haben soll.

Die Namen der Kläger bleiben wohl weiterhin anonym – wie Tony betonte, kann der 54-Jährige aber vermutlich mit einer Flut von weiteren Klagen rechnen. "Wir gehen davon aus, dass wir wöchentlich Fälle einreichen werden, in denen Mr. Combs und andere als Angeklagte genannt werden, während wir weiterhin Beweise sammeln und die Einreichungen vorbereiten", erklärte er. Wer neben Diddy in den Klageschriften genannt wird, verriet er nicht. Dafür verdeutlichte er: "Wir werden die Anschuldigungen in den eingereichten Klagen für sich selbst sprechen lassen und uns dafür einsetzen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird."

Bereits vergangene Woche wurden sechs neue Klagen gegen den "Bad Boy for Life"-Interpreten bekannt. Wie unter anderem NBC News berichtete, stammen vier von ihnen von Männern, die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen: Einer von ihnen behauptet, Diddy habe ihn in einem Lagerraum in New York brutal oral vergewaltigt. Damit vertritt der Anwalt bislang über 100 angebliche Opfer des Musikmoguls – während dieser seit vergangenem Monat in Untersuchungshaft sitzt und auf seinen Prozessbeginn im kommenden Jahr wartet.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im September 2019

Anzeige Anzeige