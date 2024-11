Kylie Kelce reagiert humorvoll auf Witz über ihre Kinder

Kylie Kelce (32) hat auf TikTok humorvoll auf den Kommentar eines Fans reagiert, der bemerkte, dass ihre drei Töchter Wyatt, Elliotte und Bennett ihrem Vater Jason Kelce (37) wie aus dem Gesicht geschnitten seien. In dem am vergangenen Samstag veröffentlichten Video scherzte der Fan, dass Kylie bei ihrer vierten Schwangerschaft nun endlich ihre eigenen Gene einbringen solle. Kylie, die gerade erst bekannt gegeben hat, dass sie erneut ein Mädchen erwartet, antwortete mit Lachsmileys: "Gut gemacht. Ich gebe mein Bestes!!!"

Das TikTok-Video mit dem Wortspiel "Kylie needs to bring genes for Kylie" bezog sich auf eine frühere Episode des Podcasts "New Heights" von Jason und seinem Bruder Travis Kelce (35) aus dem Jahr 2023. Dort erzählte Jason, dass er bei der Premiere seiner Prime-Video-Dokumentation "Kelce" Shorts und Flip-Flops getragen habe, weil seine Frau, die ihm eigentlich eine Jeans bringen sollte, zu spät gekommen sei. Travis fragte scherzhaft: "Warum hat Jason keine Jeans für Jason mitgebracht?" Nachdem dieser zunächst versucht hatte, sich zu rechtfertigen, musste er letztendlich einräumen: "Ich merke gerade, dass ich Kylie dafür wohl keinen Vorwurf machen kann."

Jason und Kylie, die seit 2018 verheiratet sind, freuen sich auf ihr viertes Kind. Vor Kurzem teilte Kylie auf Instagram ein Foto ihrer drei Töchter, das deren unterschiedliche Reaktionen auf die Nachricht einer weiteren kleinen Schwester zeigte: Wyatt hielt sich die Ohren zu, Bennett weinte, und Elliotte strahlte. "Ich habe das Gefühl, wir haben sehr genau eingefangen, wie jedes der Mädchen über eine weitere Schwester denkt. Zumindest Ellie, Mama und Papa sind auf derselben Seite!", schrieb Kylie darunter. Jasons Mutter Donna (72) kommentierte begeistert: "Love it!!!"

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelces Töchter, November 2024

