Noch ein Mädchen: So entspannt bleibt Jason Kelce

Jason Kelce (37) und seine Frau Kylie Kelce (32) verkündeten kürzlich auf Instagram, dass sie ihr viertes Kind erwarten. Bereits gesegnet mit drei Töchtern – Wyatt, fünf Jahre alt, Elliotte, drei Jahre alt, und Bennett, die erst 20 Monate alt ist – freuen sie sich nun über die Nachricht einer weiteren Tochter. Jason verriet jetzt gegenüber E! News, wie sie sich auf den Familienzuwachs vorbereiten und wie das Leben mit einer großen Familie aussieht.

Der 37-jährige Familienvater erzählte, dass die Vorbereitungen dieses Mal deutlich entspannter verlaufen: "Ich habe es ziemlich einfach. [...] Da es wieder ein Mädchen wird, können wir viel von den älteren Schwestern übernehmen – Kleidung, das Babybett, alles ist schon da." Während er selbst die Ruhe bewahrt, kümmert sich Kylie um die wichtigen Details. "Kylie bereitet sich definitiv mehr vor als ich, schließlich trägt sie das Baby aus", sagte er lachend.

In seiner Karriere bekannt für seine Härte auf dem Spielfeld, zeigt sich der ehemalige Football-Profi abseits des Platzes von seiner weichen Seite. Jason betonte, wie sehr er seine Rolle als Vater genießt und was für eine besondere Verbindung er zu seinen Töchtern hat. "Wenn ich sie lächeln oder lachen sehe, ist es das beste Gefühl auf der Welt", schwärmte er und fügte schmunzelnd hinzu: "Es ist ein wahrer Segen, drei gesunde, kluge, wundervolle Kinder zu haben. Und hoffentlich werden wir ein viertes auf dieser Welt willkommen heißen und ihnen beim Streiten und Zerfleischen zusehen können und all die schönen Dinge."

Getty Images Jason Kelce und seine Frau Kylie bei der "Kelce"-Premiere 2023

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelces Töchter, November 2024

